Esteban Paulón repartió pochoclos en el Congreso durante el informe de gestión de Manuel Adorni

Con un balde de pochoclos y vestido para la ocasión, el legislador apeló a la ironía para representar lo que, a su entender, sería una jornada más cercana a un espectáculo que a un intercambio institucional tradicional. La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios, donde fue leída como una crítica directa al tono que vienen tomando algunas sesiones.