Esteban Paulón repartió pochoclos en el Congreso durante el informe de gestión de Manuel Adorni
El legislador apareció en el recinto con un look inesperado y convirtió la previa de una sesión caliente en una escena viral.
La tensión política en la Cámara de Diputados sumó un capítulo tan llamativo como inusual cuando el diputado Esteban Paulón decidió irrumpir en el recinto con una puesta en escena que no pasó desapercibida: pochoclos en mano y un delantal temático, en clara alusión al clima de confrontación que se esperaba para la jornada.
El episodio ocurrió en la previa de la exposición del vocero presidencial Manuel Adorni, en una sesión que ya venía cargada de tensión entre oficialismo y oposición. Sin embargo, lo que terminó robándose todas las miradas no fue solo el debate político, sino la forma en que Paulón eligió pararse frente a ese escenario.
Con un balde de pochoclos y vestido para la ocasión, el legislador apeló a la ironía para representar lo que, a su entender, sería una jornada más cercana a un espectáculo que a un intercambio institucional tradicional. La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios, donde fue leída como una crítica directa al tono que vienen tomando algunas sesiones.
Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que su aparición rompió con la formalidad habitual del recinto y reforzó la idea de que el debate que se venía tendría altos niveles de exposición, cruces y momentos calientes.
Así, en medio de una discusión política que promete ser intensa, la escena de Paulón con pochoclos terminó funcionando como símbolo de una jornada en la que, para muchos, el espectáculo ya empezó incluso antes de que se abran los micrófonos.
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