Polémica foto: ¿streamer y diputado libertario se durmió en plena sesión de Manuel Adorni?
Al parecer, el influencer que se encuentra incursionando en la política no aguantó el sueño mientras hablaba el jefe de Gabinete.
Una escena insólita y duramente criticada tuvo lugar este martes en la Cámara de Diputados, cuando el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Sergio Figliuolo, fue captado por las cámaras presuntamente dormido en su banca mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, exponía su balance de gestión en un clima de extrema tensión y gritos.
Figliuolo, conocido popularmente como “Tronco”, saltó a la escena pública y construyó su popularidad gracias a su trabajo en el mundo del streaming, donde se desempeñó durante años como el ladero incondicional de Alejandro Fantino.
Su estilo vehemente frente al micrófono en programas como Multiverso Fantino lo llevó a ocupar una banca nacional, pero esta vez fue noticia por su llamativa inactividad en el recinto.
El episodio generó una ola de indignación inmediata, especialmente al considerar el contexto económico actual. Según datos actualizados, un diputado nacional percibirá en el mes de abril una dieta que supera los 8 millones de pesos brutos.
La imagen del legislador aparentemente descansando plácidamente mientras se discutían temas de alta relevancia política fue captada por la agencia Noticias Argentinas y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los representantes públicos y el contraste entre sus ingresos y el desempeño mostrado en las jornadas legislativas.
La chicana de Sergio Palazzo a los diputados libertarios en plena sesión de Manuel Adorni, que hasta hizo reír a Martín Menem
Con un tono irónico que descolocó a los presentes, Palazzo le pidió intervención a Martín Menem utilizando una terminología que vinculó la autopercepción con la iconografía característica del movimiento libertario. "¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito?", lanzó el diputado nacional.
La frase hace alusión al término "therian" (personas que se identifican o sienten un vínculo espiritual o psicológico con un animal) y al uso constante de la figura del león como símbolo del espacio político que lidera Javier Milei.
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