Polémica foto: ¿streamer y diputado libertario se durmió en plena sesión de Manuel Adorni?

tronco congreso Tronco, presuntamente dormido en la sesión informativa de Manuel Adorni. Foto: agencia NA.

La chicana de Sergio Palazzo a los diputados libertarios en plena sesión de Manuel Adorni, que hasta hizo reír a Martín Menem

Con un tono irónico que descolocó a los presentes, Palazzo le pidió intervención a Martín Menem utilizando una terminología que vinculó la autopercepción con la iconografía característica del movimiento libertario. "¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito?", lanzó el diputado nacional.

La frase hace alusión al término "therian" (personas que se identifican o sienten un vínculo espiritual o psicológico con un animal) y al uso constante de la figura del león como símbolo del espacio político que lidera Javier Milei.