"¡Chorros! ¡Corruptos!": el violento exabrupto de Javier Milei contra el periodismo en el Congreso
Javier Milei volvió a protagonizar un tenso cruce con los periodistas. Ante las consultas respondió con fuertes insultos que quedaron registrados en video.
El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo y violento episodio contra la prensa en los pasillos del Congreso de la Nación. Durante su paso por el palacio legislativo para acompañar la gestión de su jefe de Gabinete, el mandatario ignoró las consultas formales de los cronistas parlamentarios y reaccionó con graves agresiones verbales.
El video del ataque de Javier Milei a los periodistas
El tenso momento quedó registrado en un video donde se observa al jefe de Estado caminando raudamente junto a su comitiva, mientras es abordado por los trabajadores de prensa. En medio del tumulto, los cronistas intentaron obtener declaraciones sobre su visión de los hechos acontecidos en el recinto.
IMPORTANTE: Una por una, todas las preguntas de los diputados y las respuestas por escrito de Manuel Adorni
"¿Cómo calificó lo de hoy, Presidente?" y "¿Alcanza con lo de hoy, Presidente?", fueron las insistentes y respetuosas preguntas de los periodistas que buscaban una simple evaluación oficial. Lejos de detenerse a dialogar o excusarse cordialmente, Javier Milei miró hacia el sector donde se encontraba la prensa y lanzó a los gritos: "¡Chorros! ¡Corruptos!".
Este nuevo exabrupto agrava la escalada de ataques por parte del máximo mandatario hacia el periodismo. El hecho suma otro polémico y preocupante capítulo a la cada vez más tensa relación que mantiene el Gobierno con los medios de comunicación y los trabajadores acreditados que cubren el día a día de la gestión pública.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario