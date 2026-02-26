Santa Fe: hallaron sin vida al empresario que desapareció mientras navegaba

empresario santa fe

Los restos del empresario fueron identificados por sus familiares, quienes se hicieron presentes en el lugar tras ser informados sobre el dramático hallazgo.

Mientras avanza la investigación, personal de Prefectura delimitó el perímetro y llevó a cabo un relevamiento completo del sitio donde encontraron sin vida a Boschi.

En paralelo, se dio intervención a la Justicia. Según se informó, por el momento no se descarta ninguna hipótesis y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte del empresario.

Marcelo Boschi era oriundo de la ciudad de Reconquista, donde era reconocido por sus trabajos como carpintero y por ser propietario de la empresa “De Buena Madera”. Tenía tres hijos adolescentes.

Integró la Sociedad Rural de Reconquista, donde fue parte de la Comisión Directiva durante algunos años y llegó a ser el Comisario General de la conocida Expo Rural que se lleva a cabo anualmente. También participó de la Comisión del Rotary Club de Reconquista.

Según confirmaron sus amigos, estaba retirado de ambas instituciones y estaba pasando por algunas complicaciones.

De todas formas, se aguardan los peritajes forenses y técnicos, los cuales serán claves para reconstruir qué ocurrió con el empresario.