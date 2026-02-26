Santa Fe: hallaron sin vida al empresario que desapareció mientras navegaba
El cuerpo de Marcelo Boschi, de 55 años, fue encontrado aguas abajo de Puerto Reconquista. Su lancha había aparecido abandonada a la deriva.
Tras dos días de intensa búsqueda, el cuerpo del empresario Marcelo Boschi, de 55 años, fue encontrado este jueves flotando aguas abajo de Puerto Reconquista, en el norte de Santa Fe. Su lancha había aparecido a la deriva.
La desaparición del empresario había despertado todas las alarmas luego su embarcación fuera encontrada a la deriva y sin ocupantes en una de las zonas más profundas del riacho Correntoso. En el caso tomó intervención la Prefectura Naval Argentina, quien inició los rastrillajes para dar con Boschi.
Sus familiares informaron que el empresario había salido a navegar solo en su lancha, algo que no era habitual. Había partido alrededor de las 5 desde Guardería Amarras con la intención de dirigirse a Goya, donde nunca llegó. Una cámara había registrado el paso de Boschi al amanecer, precisamente a las 5.55.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al momento de su desaparición, el empresario llevaba puesto un chaleco salvavidas, un pantalón de jean y una remera.
La lancha, que llevaba el nombre “De Buena Madera” al igual que la empresa que dirigía, fue hallada el mismo martes por la mañana a la deriva a unos 25 minutos río arriba de donde finalmente hoy apareció el cadáver. Para los investigadores, esto se debió a las corrientes y desvíos naturales del río.
Los restos del empresario fueron identificados por sus familiares, quienes se hicieron presentes en el lugar tras ser informados sobre el dramático hallazgo.
Mientras avanza la investigación, personal de Prefectura delimitó el perímetro y llevó a cabo un relevamiento completo del sitio donde encontraron sin vida a Boschi.
En paralelo, se dio intervención a la Justicia. Según se informó, por el momento no se descarta ninguna hipótesis y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte del empresario.
Marcelo Boschi era oriundo de la ciudad de Reconquista, donde era reconocido por sus trabajos como carpintero y por ser propietario de la empresa “De Buena Madera”. Tenía tres hijos adolescentes.
Integró la Sociedad Rural de Reconquista, donde fue parte de la Comisión Directiva durante algunos años y llegó a ser el Comisario General de la conocida Expo Rural que se lleva a cabo anualmente. También participó de la Comisión del Rotary Club de Reconquista.
Según confirmaron sus amigos, estaba retirado de ambas instituciones y estaba pasando por algunas complicaciones.
De todas formas, se aguardan los peritajes forenses y técnicos, los cuales serán claves para reconstruir qué ocurrió con el empresario.
