Masivo apagón en Buenos Aires EN VIVO: qué pasó y cuándo vuelve la luz

Usuarios reportan masivo apagón en Buenos Aires: más de 77.000 hogares continúan sin luz

Cientos de vecinos sufrieron un masivo apagón durante la noche del sábado. Mientras el área de Edenor comenzó a normalizarse, Edesur mantiene a miles de usuarios a oscuras.

Durante la noche de este sábado se registraron múltiples denuncias en las redes sociales por un repentino y masivo apagón que afectó a diversos barrios de la Ciudad y localidades del conurbano bonaerense. Miles de usuarios compartieron imágenes a oscuras, y las cifras oficiales revelaron una fuerte disparidad entre las zonas afectadas tras la caída del servicio.

Qué se sabe de los cortes y las zonas afectadas en Buenos Aires

Luego de los momentos de incertidumbre y las quejas vecinales bajo la consigna #SinLuz, los datos brindados por el ente regulador expusieron que la situación más crítica se vive en el área de concesión de la zona sur, mientras que hasta el momento se desconocen las causas técnicas que provocaron la abrupta falla.

De acuerdo con el último reporte oficial emitido pasadas las 21:00 horas, este es el mapa del apagón: