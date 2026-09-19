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Masivo apagón en Buenos Aires EN VIVO: qué pasó y cuándo vuelve la luz

¿Por qué se cortó la luz? Usuarios reportan masivo apagón en Buenos Aires

¿Por qué se cortó la luz? Usuarios reportan masivo apagón en Buenos Aires
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Cientos de vecinos sufrieron un masivo apagón durante la noche del sábado, pero cerca de las 21:10 el servicio comenzó a normalizarse en los barrios.

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Durante la noche de este sábado se registraron múltiples denuncias en las redes sociales por un repentino y masivo apagón que afectó a diversosbarrios de la Ciudad y localidades del conurbano. Miles de usuarios compartieron imágenes a oscuras y velas improvisadas, antes de que el suministro comenzara a restablecerse paulatinamente.

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Reporte desde La Paternal

Usuarios reportan masivo apagón en Buenos Aires: más de 77.000 hogares continúan sin luz

Cientos de vecinos sufrieron un masivo apagón durante la noche del sábado. Mientras el área de Edenor comenzó a normalizarse, Edesur mantiene a miles de usuarios a oscuras.

Durante la noche de este sábado se registraron múltiples denuncias en las redes sociales por un repentino y masivo apagón que afectó a diversos barrios de la Ciudad y localidades del conurbano bonaerense. Miles de usuarios compartieron imágenes a oscuras, y las cifras oficiales revelaron una fuerte disparidad entre las zonas afectadas tras la caída del servicio.

Qué se sabe de los cortes y las zonas afectadas en Buenos Aires

Luego de los momentos de incertidumbre y las quejas vecinales bajo la consigna #SinLuz, los datos brindados por el ente regulador expusieron que la situación más crítica se vive en el área de concesión de la zona sur, mientras que hasta el momento se desconocen las causas técnicas que provocaron la abrupta falla.

De acuerdo con el último reporte oficial emitido pasadas las 21:00 horas, este es el mapa del apagón:

  • Colapso en Edesur: según la actualización de las 21:15 horas, la empresa registra un total de 77.262 usuarios sin suministro. Las interrupciones masivas de media tensión azotan principalmente a la Capital Federal, afectando de manera severa a los barrios de Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Flores, Floresta y La Paternal. La empresa estimó la normalización del servicio recién para la madrugada del domingo. A su vez, se reportan cortes preventivos en localidades como Almirante Brown y Esteban Echeverría.
  • Normalización en Edenor: por su parte, la zona norte presenta un panorama mucho más estable. A las 21:10 horas, la distribuidora contabilizó a 3.477.399 clientes con el servicio normalizado y apenas 642 usuarios afectados, originados por una falla de media tensión radicada específicamente en el barrio porteño de Belgrano.

Se normaliza el servicio tras el apagón en Buenos Aires

Luego de momentos de incertidumbre y quejas bajo la consigna #SinLuz, el servicio eléctrico comenzó a retornar de forma progresiva cerca de las 21:10, permitiendo que la mayoría de los hogares recuperaran la energía. Pese a la reactivación paulatina de la red, hasta el momento se desconocen las causas técnicas que provocaron la abrupta interrupción del suministro.

De acuerdo con el reporte oficial brindado por la empresa distribuidora Edenor a las 21:10 hs, la red operaba prácticamente en su totalidad: se contabilizaban únicamente 642 usuarios sin suministro, mientras que 3.477.399 clientes contaban con el servicio normalizado. Por su parte, ni el ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ni las empresas emitieron precisiones inmediatas sobre el origen del desperfecto durante el momento de mayor afectación.

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