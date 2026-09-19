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Masivo apagón en Buenos Aires EN VIVO: qué pasó y cuándo vuelve la luz
MinutoUno
Cientos de vecinos sufrieron un masivo apagón durante la noche del sábado, pero cerca de las 21:10 el servicio comenzó a normalizarse en los barrios.
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Se normaliza el servicio tras el apagón en Buenos Aires
Durante la noche de este sábado se registraron múltiples denuncias en las redes sociales por un repentino y masivo apagón que afectó a diversosbarrios de la Ciudad y localidades del conurbano. Miles de usuarios compartieron imágenes a oscuras y velas improvisadas, antes de que el suministro comenzara a restablecerse paulatinamente.
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