Corte de luz en Buenos Aires: por qué hubo un apagón, volvió la electricidad y se volvió a ir

¿Por qué hubo un corte de luz en Buenos Aires?

AHORA | Apagón masivo en la Ciudad



El reporte de @jotaposta desde La Paternal



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Pese a la enorme magnitud del evento que dejó a oscuras a una porción significativa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hasta ahora ni Edenor ni Edesur informaron oficialmente las causas técnicas que desencadenaron la repentina falla en el suministro de media y baja tensión. A su vez, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tampoco emitió un comunicado oficial que explique el origen de esta abrupta caída de la red durante el fin de semana.