Corte de luz en Buenos Aires: por qué hubo un apagón, volvió la electricidad y se volvió a ir
Un sorpresivo corte de luz afectó a miles de usuarios en Buenos Aires. Enterate por qué hubo un masivo apagón y qué dicen las distribuidoras oficiales.
Durante la noche del sábado, un sorpresivo corte de luz afectó a miles de vecinos en distintos barrios de la Capital Federal y el conurbano. Mientras los usuarios reportaban las fallas a oscuras en sus hogares, la incertidumbre creció rápidamente al no conocerse los motivos exactos del desperfecto eléctrico.
IMPORTANTE: Masivo apagón en Buenos Aires EN VIVO: qué pasó y cuándo vuelve la luz
¿Por qué hubo un corte de luz en Buenos Aires?
Pese a la enorme magnitud del evento que dejó a oscuras a una porción significativa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hasta ahora ni Edenor ni Edesur informaron oficialmente las causas técnicas que desencadenaron la repentina falla en el suministro de media y baja tensión. A su vez, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tampoco emitió un comunicado oficial que explique el origen de esta abrupta caída de la red durante el fin de semana.
Los registros públicos del organismo arrojaron que la peor parte del apagón se la llevó la zona de concesión sur. Edesur llegó a registrar más de 77.000 usuarios sin suministro, concentrados fuertemente en barrios porteños como Villa del Parque, Flores, Floresta, Villa General Mitre y La Paternal.
Por su parte, la zona norte presentó un nivel de colapso drásticamente menor tras un rápido accionar de sus operarios: Edenor apenas reportó unos 642 hogares afectados, principalmente en la zona de Belgrano, logrando normalizar el servicio para más de 3,4 millones de clientes. Mientras se aguardan las correspondientes explicaciones institucionales por parte de las empresas involucradas, los usuarios continúan multiplicando sus reclamos a través de las redes sociales.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario