Cómo reclamar por el corte de luz en Buenos Aires mientras dura la interrupción
Ante el masivo corte de luz en el AMBA, conocé el paso a paso oficial para iniciar el reclamo y exigir bonificaciones por la falta del servicio eléctrico.
El corte de luz que afectó a miles de usuarios de Edenor y Edesur generó un fuerte malestar en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires. Frente a esta grave situación, el ente regulador oficializó los canales gratuitos para exigir la pronta restitución del servicio y tramitar las correspondientes bonificaciones.
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Qué se necesita para iniciar el trámite en el ENReGE
Antes de iniciar la gestión, el usuario debe descartar que no se trate de una obra planificada, ya que las empresas están obligadas a notificar los cortes programados con 48 horas de antelación. Superada esa instancia, se puede reclamar tanto la restitución del servicio como una bonificación económica por un corte prolongado (15 horas seguidas o más) o un corte reiterado (cuatro o más veces en un mismo mes).
Para avanzar con la solicitud, es obligatorio contar con los siguientes datos:
- Número de identificación: es el número de cuenta para los clientes de Edenor o el número de cliente para los usuarios de Edesur.
- Número de reclamo previo: es indispensable haber realizado la queja ante la distribuidora. Sin este número oficial que otorga la empresa, el trámite de bonificación en el ente es completamente inviable.
- Datos del evento: fechas y horas exactas de inicio y finalización del corte.
- Domicilio completo: ubicación exacta donde se registra la falla y una dirección para recibir las notificaciones.
Existe una excepción exclusiva a esta regla: los usuarios de Edenor radicados en las islas del Delta del Paraná pueden recurrir directamente al ENReGE sin necesidad de contactar a la distribuidora, siempre y cuando la falla se origine por un fenómeno climático o por graves averías en la red.
Cuáles son las vías de contacto gratuitas habilitadas
El trámite es completamente gratuito y está disponible a través de múltiples plataformas para facilitar la asistencia a todos los vecinos damnificados en cualquier momento del día:
- Por Internet: completando los formularios online disponibles en la web oficial, seleccionando si la queja es para que vuelva la luz o para solicitar las bonificaciones correspondientes.
- Por teléfono: llamando a las líneas gratuitas 0800 333 3000 o 0800 345 6000, que operan todos los días durante las 24 horas a través de un sistema de atención interactiva.
- De forma presencial: en la sede central ubicada en la calle Suipacha 615 (CABA), de lunes a viernes entre las 09:00 y las 17:00 horas, exclusivamente con turno previo.
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