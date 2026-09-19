Cómo reclamar por el corte de luz en Buenos Aires mientras dura la interrupción

Qué se necesita para iniciar el trámite en el ENReGE

Corte de luz en Buenos Aires: por qué hubo un apagón, volvió la electricidad y se volvió a ir

Antes de iniciar la gestión, el usuario debe descartar que no se trate de una obra planificada, ya que las empresas están obligadas a notificar los cortes programados con 48 horas de antelación. Superada esa instancia, se puede reclamar tanto la restitución del servicio como una bonificación económica por un corte prolongado (15 horas seguidas o más) o un corte reiterado (cuatro o más veces en un mismo mes).