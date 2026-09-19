Alerta amarilla por tormentas en el 65% del país, con todo Buenos Aires incluido
El SMN emitió un alerta amarilla por intensas tormentas, viento zonda, nevadas y lluvias que abarcan a gran parte del país durante el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional renovó este sábado los avisos meteorológicos y emitió una fuerte alerta amarilla por tormentas severas que castigarán a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad. El fenómeno climático alcanzará además a otras diecisiete provincias con intensas nevadas, lluvias persistentes y violentas ráfagas de viento zonda.
Qué zonas abarca la alerta amarilla en todo el país
De acuerdo con el mapa y el reporte emitido por el organismo oficial, las malas condiciones climáticas cubrirán aproximadamente el 65% del territorio nacional, combinando diversas alertas de nivel amarillo y naranja según cada región:
- Tormentas fuertes: rige advertencia amarilla para la totalidad de la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis y Santa Fe. Asimismo, se emitieron Avisos a Corto Plazo (ACP) para sectores puntuales de Córdoba y Formosa.
- Viento zonda: afectará la zona precordillerana y del noroeste, con impacto directo en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.
- Nevadas en la cordillera: rige alerta naranja para la zona cordillerana de Mendoza, mientras que se mantiene el nivel amarillo para Chubut, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz.
- Lluvias intensas: rige una advertencia naranja por abundante caída de agua para zonas de Chubut y Santa Cruz.
- Vientos fuertes: ráfagas intensas se registrarán en La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan.
Frente a la magnitud del evento climático en gran parte de la Argentina, los especialistas recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar transitar por zonas anegadas y mantenerse al resguardo durante el pico de actividad eléctrica.
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