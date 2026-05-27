Hay un detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba: "Creemos que la llevó engañada"

agostina desaparecida cordoba Habló la abuela de Agostina Vega

Según la mujer, “ella no tenía relación con él más que el vínculo por su mamá, que eran solamente amigos. Se veían en una cancha de fútbol con otras personas, no se veían diariamente, no tenía su WhatsApp”.

La abuela de la menor también reveló que el mismo sábado Agostina les envió un audio a sus amigas en el que les dijo: “Me voy a encontrar con el novio de mi mamá porque le tenemos que buscar un regalo sorpresa”.

“Creemos que la llevó engañada”, aseguró Elizabeth, quien reclamó que se aceleren los tiempos de búsqueda de la nena.

Un detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

En ese sentido, indicó que la Policía fue hasta la casa del hombre con el objetivo de indagarlo. Según relató, el hombre confesó que se había encontrado con Agostina, pero indicó que se debió a que la joven se había comunicado con él y le había pedido que le pagara el remis porque, según su versión, tenía que encontrarse con alguien.

Hasta el momento, no existe información certera sobre su paradero, por lo que los familiares de la menor expresaron malestar por la lentitud de la investigación. Asimismo, señalaron que todavía no pudieron acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Este miércoles, el fiscal de instrucción a cargo de la causa Raúl Garzón confirmó el arresto del sospechoso, quien ahora se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad calificada.

"La situación actual es de una intensa búsqueda; la investigación avanza y considero que está orientada. El objetivo central es encontrar a Agostina cuanto antes. La tarea no va a cesar ni ha cesado desde el comienzo", manifestó el fiscal Garzón, según informaron los medios de Córdoba.

Al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. El martes por la noche, familiares de la menor realizaron una marcha en Alem y Rancagua para pedir por su aparición. En paralelo, Missing Children Argentina se hizo eco del caso y compartió la búsqueda de paradero.

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