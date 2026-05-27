Hay un detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba: "Creemos que la llevó engañada"
La abuela de la menor apuntó contra el único sospechoso. Qué declaró el remisero que la vio por última vez.
Agostina Vega, de 14 años, es buscada intensamente desde el sábado en la ciudad de Córdoba, cuando fue vista por última vez tras salir de su casa, ubicada en el barrio General Mosconi. El remisero que la trasladó declaró ante la Justicia y la policía detuvo a un hombre de 32 años.
La adolescente salió alrededor de las 22.30 desde avenida Leandro N. Alem y abordó un remis con destino al barrio Cofico. Según declaró el remisero, la dejó en la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la habría recibido un hombre de 32 años, conocido de su madre y quien habría pagado el viaje.
Según se logró reconstruir hasta el momento, Agostina caminó unos metros cuadra por Juan del Campillo y, entre Urquiza y Avellaneda, y luego se habría subido a un auto Volkswagen Gol color rojo. Desde entonces, nada se sabe de ella.
Tras hacer la denuncia el domingo a la madrugada, su familia comenzó una intensa búsqueda en paralelo a los trabajos de la Policía de Córdoba para encontrar a la menor.
“Cuando el remisero la deja a Agostina, el hombre este paga el viaje y se va caminando con ella”, detalló hoy Elizabeth, abuela de la adolescente.
Según la mujer, “ella no tenía relación con él más que el vínculo por su mamá, que eran solamente amigos. Se veían en una cancha de fútbol con otras personas, no se veían diariamente, no tenía su WhatsApp”.
La abuela de la menor también reveló que el mismo sábado Agostina les envió un audio a sus amigas en el que les dijo: “Me voy a encontrar con el novio de mi mamá porque le tenemos que buscar un regalo sorpresa”.
“Creemos que la llevó engañada”, aseguró Elizabeth, quien reclamó que se aceleren los tiempos de búsqueda de la nena.
Un detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba
En ese sentido, indicó que la Policía fue hasta la casa del hombre con el objetivo de indagarlo. Según relató, el hombre confesó que se había encontrado con Agostina, pero indicó que se debió a que la joven se había comunicado con él y le había pedido que le pagara el remis porque, según su versión, tenía que encontrarse con alguien.
Hasta el momento, no existe información certera sobre su paradero, por lo que los familiares de la menor expresaron malestar por la lentitud de la investigación. Asimismo, señalaron que todavía no pudieron acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.
Este miércoles, el fiscal de instrucción a cargo de la causa Raúl Garzón confirmó el arresto del sospechoso, quien ahora se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad calificada.
"La situación actual es de una intensa búsqueda; la investigación avanza y considero que está orientada. El objetivo central es encontrar a Agostina cuanto antes. La tarea no va a cesar ni ha cesado desde el comienzo", manifestó el fiscal Garzón, según informaron los medios de Córdoba.
Al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. El martes por la noche, familiares de la menor realizaron una marcha en Alem y Rancagua para pedir por su aparición. En paralelo, Missing Children Argentina se hizo eco del caso y compartió la búsqueda de paradero.
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