Medida de fuerza de La Fraternidad provoca demoras en todos los trenes
Las formaciones circulan a 30 Km/H y ocasionan trastornos a miles de pasajeros.
El gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas, dio inicio este miércoles a una medida de fuerza ante la falta de respuesta del gobierno de Javier Milei en el marco de la discusión paritaria del sector y afecta a miles de usuarios de las líneas de tren Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.
Así, los maquinistas trabajan a reglamento y las formaciones circulan apenas a 30 km/h lo que provoca fuertes demoras en los servicios. La medida durará 24 horas.
La Fraternidad informó que la protesta responde a la decisión del gobierno libertario de profundizar la licuación de los salarios del sector y a una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta. La Fraternidad denunció así la postura de la gestión de Milei de no presentar ninguna propuesta en la discusión salarial, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.
Se espera que las demoras se intensifiquen en horario pico, como así también las demoras en los principales accesos a la Ciudad por el mayor caudal de tránsito.
