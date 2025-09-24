Medida de fuerza de La Fraternidad provoca demoras en todos los trenes

La Fraternidad informó que la protesta responde a la decisión del gobierno libertario de profundizar la licuación de los salarios del sector y a una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta. La Fraternidad denunció así la postura de la gestión de Milei de no presentar ninguna propuesta en la discusión salarial, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.