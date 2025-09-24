Córdoba: impresionante luz en el cielo sorprendió a todos

"Seguramente se trata de materia interplanetaria que se ha desintegrado", señaló Coghlan a Cadena 3.

Según explicó, el objeto ingresó muy paralelo al suelo, lo que permitió que se observara durante varios segundos a una altura estimada entre 65 y 85 kilómetros, y que fue visible en un radio de más de 300 kilómetros.

bolido

"Lo que parece que va cayendo, en realidad, es por la curvatura de la Tierra. Prácticamente no cae nada, todo se desintegra", amplió.

Según Coghlan, el bólido tendría el tamaño aproximado de una mano. Al ingresar a la atmósfera alcanzó una temperatura superior a los 2.500 grados y terminó desintegrándose por completo: “Se fue desintegrando totalmente sin necesidad de un colapso. Cuando se desintegra cae como polvo meteórico”.

La principal diferencia entre un bólido y un meteorito es que el último hace exclusiva referencia al fragmento sólido de un meteoroide que sobrevive a ese paso atmosférico y logra impactar la superficie de la Tierra.