Córdoba: impresionante luz en el cielo sorprendió a todos
El evento ocurrió durante la madrugada, pudo observarse a simple vista y quedó registrado en varios videos.
Vecinos de varias localidades de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se vieron sorprendidos por un extraño objeto brillante que cruzó el cielo en la madrugada de este miércoles, dejando una impresionante estela de luz a su paso. Testigos lograron filmar el fenómeno.
El misterioso hecho ocurrió cerca de las 5.50 de la mañana, cuando un resplandor atravesó el cielo de oeste a este. Testigos coincidieron en que se trató de una luz intensa que se desplazaba lentamente. Algunos aseguraron que era de tono plateado y otros que tenía un brillo amarillento.
Las imágenes del evento astronómico comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, donde se barajaron las teorías sobre su origen.
El director del Observatorio de Santa Fe, Jorge Coghlan, dio una respuesta científica al fenómeno y confirmó que se trató de un bólido, es decir, es un meteoro muy brillante y grande que, al entrar en la atmósfera terrestre, crea una estela luminosa como una bola de fuego y se desintegra antes de llegar al suelo.
"Seguramente se trata de materia interplanetaria que se ha desintegrado", señaló Coghlan a Cadena 3.
Según explicó, el objeto ingresó muy paralelo al suelo, lo que permitió que se observara durante varios segundos a una altura estimada entre 65 y 85 kilómetros, y que fue visible en un radio de más de 300 kilómetros.
"Lo que parece que va cayendo, en realidad, es por la curvatura de la Tierra. Prácticamente no cae nada, todo se desintegra", amplió.
Según Coghlan, el bólido tendría el tamaño aproximado de una mano. Al ingresar a la atmósfera alcanzó una temperatura superior a los 2.500 grados y terminó desintegrándose por completo: “Se fue desintegrando totalmente sin necesidad de un colapso. Cuando se desintegra cae como polvo meteórico”.
La principal diferencia entre un bólido y un meteorito es que el último hace exclusiva referencia al fragmento sólido de un meteoroide que sobrevive a ese paso atmosférico y logra impactar la superficie de la Tierra.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario