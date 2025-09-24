Cómo reclamar por una multa de tránsito que te hicieron por error
Se conocieron los nuevos valores de cada falta en territorio porteño y bonaerense. Conocé todos los detalles en la nota.
Las multas de tránsito pueden causar un gran dolor de cabeza para los conductores. Es que estas, si no se pagan en tiempo y forma, generan intereses e imposibilita a cada usuario a realizar diferentes tipos de trámites, como, por ejemplo, la renovación del carnet de conducir. Por este motivo, es fundamental evitar ser sancionados y, en caso de una infracción, pagarla en tiempo y forma.
El valor de la UF pasó de $1.435 a $1.606. Si bien la suba es menor respecto a actualizaciones anteriores, eleva significativamente el costo de las infracciones más graves, que ahora pueden alcanzar los $1.606.000.
Cómo solicitar la revisión de una multa
- Ingresá al sitio oficial de infracciones del Gobierno correspondiente con tu número de DNI o la patente del vehículo. Allí, el sistema mostrará todas las multas asociadas.
- Verificá los detalles de la infracción: revisá la fecha, el tipo de multa, el lugar y los datos del vehículo. Si hay alguna que no te corresponde o tiene inconsistencias, podés iniciar el reclamo.
- Elegí el canal para hacer el descargo. Desde agosto 2025, se suman dos opciones: por la plataforma online o a través de WhatsApp. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el medio habilitado es el número oficial11-5050-0147, activo de lunes a viernes entre las 8 y las 19.30 hs. También sigue disponible la opción presencial en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), con turno previo.
- Durante el trámite de reclamo se te pedirá respaldar tu solicitud con pruebas y documentos personales.
- Luego de presentar tu descargo, el organismo evaluará su validez. Si se comprueba que fue una carga errónea, la infracción se dará de baja sin necesidad de pagar. En caso contrario, te informarán las vías para abonarla o algún plan de facilidades.
Documentación necesaria para reclamar una multa
Necesitás reunir y presentar cierta información que permita verificar tu identidad, la titularidad del vehículo y los motivos del reclamo. Estos son los documentos básicos:
- Documento de Identidad Nacional (DNI) vigente.
- Número de patente del vehículo.
- Fotografía o copia de la multa recibida (si te llegó una notificación).
- Cédula verde o azul del auto (según corresponda).
- Comprobantes o pruebas que respalden tu versión de los hechos. Esto puede incluir recibos, certificados de domicilio, constancia de cambio de titularidad o incluso registros de estacionamiento si estás reclamando por una infracción de ese tipo.
- En casos donde el vehículo haya sido vendido, robado o transferido, también es importante presentar el acta de denuncia o el formulario de transferencia para probar que no eras el responsable al momento de la sanción.
