Desbaratan banda que vendía medicamentos truchos peligosos para la salud valuados en una cifra millonaria
Se vendían en un kiosco a precios muy bajos. Había fármacos vencidos, muestras médicas y productos de venta bajo receta.
Una ardua investigación permitió desarticular parte de un circuito clandestino de venta de medicamentos en el partido bonaerense de Merlo. A partir de los allanamientos, dos hombres fueron aprehendidos y se secuestró una gran cantidad de fármacos valuados en una cifra millonaria.
La investigación permitió realizar dos procedimientos, uno en un kiosco que funcionaba como punto de comercialización y otro en el domicilio de uno de los sospechosos. En ambos lugares se encontró una importante cantidad de fármacos que, según los investigadores, eran vendidos por fuera del circuito legal.
El valor de la mercadería secuestrada fue estimado en unos 45 millones de pesos. Entre los productos había medicamentos de distintos tipos, algunos de venta bajo receta, otros vencidos y también muestras médicas cuya comercialización está prohibida.
Cómo se descubrió la venta clandestina de medicamentos
La investigación se inició en junio a partir de dos denuncias presentadas por el apoderado del Colegio de Farmacéuticos de Merlo. La información reunida permitió establecer el funcionamiento de la presunta red de tráfico y venta de medicamentos sin autorización y la detección de productos que se comercializaban a precios muy inferiores al de las farmacias.
Un kiosco como fachada para vender los medicamentos
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la realización de dos allanamientos: uno en una vivienda ubicada sobre la calle José Ingenieros al 1800, en la localidad de Agustín Ferrari, y otro en un kiosco situado en la esquina de Bulnes y Andonaegui, en Merlo.
Según se pudo establecer, el comercio era utilizado como fachada para la venta de los medicamentos y también como depósito. Los investigadores lograron identificar primero el domicilio desde donde salían los productos y luego establecieron el vínculo con el kiosco.
Una fuente vinculada a la investigación explicó que los medicamentos se vendía sin receta, un mecanismo que se encuentra fuera del circuito autorizado para la comercialización de este tipo de productos, e incluso cuando los compradores presentaban la prescripción médica correspondiente, según Primer Plano Online.
Además, algunos de los medicamentos tenían el sello que indicaba que eran “muestras gratis”, por lo que tampoco podían ser vendidos al público.
Qué medicamentos encontraron durante los operativos en Merlo
Durante los allanamientos se secuestraron antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, antialérgicos, medicamentos destinados al tratamiento de afecciones respiratorias y anticonceptivos.
También se encontraron medicamentos vencidos, con fecha de caducidad en mayo, aunque resta determinar si los medicamentos podían resultar nocivos para quienes los consumieran.
Dos hombres aprehendidos
La causa por tráfico y venta de medicamentos sin autorización está a cargo de la UFI N° 8 de Morón, encabezada por la fiscal Adriana Suárez Corripio, con intervención de la ayudante fiscal Mariela Farías. El expediente cuenta además con la intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, a cargo del juez Maximiliano Carletti.
Como resultado de los procedimientos, los dos hombres de 52 y 56 años fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia. Sin embargo, no quedaron detenidos debido a la calificación provisoria del delito que se les imputa.
La gran cantidad de productos encontrados generó otra línea de investigación: establecer de dónde provenían los medicamentos y cómo ingresaban al circuito clandestino de venta. También se busca determinar si existen otros puntos de comercialización vinculados con los sospechosos.
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