Desbaratan banda que vendía medicamentos truchos peligosos para la salud valuados en una cifra millonaria

Medicamentos (imagen ilustrativa)

Según se pudo establecer, el comercio era utilizado como fachada para la venta de los medicamentos y también como depósito. Los investigadores lograron identificar primero el domicilio desde donde salían los productos y luego establecieron el vínculo con el kiosco.

Una fuente vinculada a la investigación explicó que los medicamentos se vendía sin receta, un mecanismo que se encuentra fuera del circuito autorizado para la comercialización de este tipo de productos, e incluso cuando los compradores presentaban la prescripción médica correspondiente, según Primer Plano Online.

Además, algunos de los medicamentos tenían el sello que indicaba que eran “muestras gratis”, por lo que tampoco podían ser vendidos al público.

Qué medicamentos encontraron durante los operativos en Merlo

Durante los allanamientos se secuestraron antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, antialérgicos, medicamentos destinados al tratamiento de afecciones respiratorias y anticonceptivos.

También se encontraron medicamentos vencidos, con fecha de caducidad en mayo, aunque resta determinar si los medicamentos podían resultar nocivos para quienes los consumieran.

Dos hombres aprehendidos

La causa por tráfico y venta de medicamentos sin autorización está a cargo de la UFI N° 8 de Morón, encabezada por la fiscal Adriana Suárez Corripio, con intervención de la ayudante fiscal Mariela Farías. El expediente cuenta además con la intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, a cargo del juez Maximiliano Carletti.

Como resultado de los procedimientos, los dos hombres de 52 y 56 años fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia. Sin embargo, no quedaron detenidos debido a la calificación provisoria del delito que se les imputa.

La gran cantidad de productos encontrados generó otra línea de investigación: establecer de dónde provenían los medicamentos y cómo ingresaban al circuito clandestino de venta. También se busca determinar si existen otros puntos de comercialización vinculados con los sospechosos.