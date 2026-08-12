Cerró una casa de tortas después de 42 años por la crisis de consumo

"Estos días estaremos, como siempre, cumpliendo con nuestros pedidos y liquidando algunos productos", confirmaron.

La caída en el consumo de productos relacionados a la moda, gastronomía o cultura se notó durante todo el año con el cierre de miles de empresas tanto pequeñas como cadenas o locales de franquicias.

El barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata fue noticia el primer día de agosto por el asesinato de un comerciante de 48 años llamado Ricardo Raúl Ruiz, que fue baleado por dos delincuentes que entraron a robar a su comercio en Arrué y Libertad, a siete cuadras de la repostería Chocolate.