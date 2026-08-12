Cerró una casa de tortas después de 42 años por la crisis de consumo
El sabor de la infancia, de las fiestas y ocasiones memorables quedó fuera de juego por la crisis en el consumo que afectó a todos los rubros en Mar del Plata.
Esta semana los encargados de la repostería "Chocolate" anunciaron el cierre de su local en Avenida Luro y Arrué, ciudad de Mar del Plata, después de 42 años de funcionamiento y en medio de la crisis en el consumo que desplomó las ventas.
"Han sido 42 años de esfuerzo, de lucha, de construcción y de alegrías y por eso queremos agradecer a todas las personas que fueron parte de esto, trabajadorxs y clientes. No olvidaremos a tanta gente que ha venido al local durante décadas", escribieron los encargados en el grupo de Whatsapp que servía como comunidad entre el negocio y la clientela.
La tienda ubicada en el Barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata seguirá en funcionamiento hasta fin de agosto para que el personal entregue los pedidos pendientes y para que el público general pueda comprar los remantentes de stock, pero luego bajará la persiana.
De hecho, esta semana se difundió una foto de la persiana con el cartel que anuncia la despedida: "Repostería Chocolate cerró sus puertas. Agradecemos a nuestros clientes por todos estos años juntos", se lee en la nota viral.
En el grupo de Whatsapp, los encargados de la tienda explicaron que "fuera de las políticas inhumanas del gobierno, que nos ponen las cosas cada día más difíciles, también es hora de descansar y disfrutar".
"Estos días estaremos, como siempre, cumpliendo con nuestros pedidos y liquidando algunos productos", confirmaron.
La caída en el consumo de productos relacionados a la moda, gastronomía o cultura se notó durante todo el año con el cierre de miles de empresas tanto pequeñas como cadenas o locales de franquicias.
El barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata fue noticia el primer día de agosto por el asesinato de un comerciante de 48 años llamado Ricardo Raúl Ruiz, que fue baleado por dos delincuentes que entraron a robar a su comercio en Arrué y Libertad, a siete cuadras de la repostería Chocolate.
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