Memes y reacciones a la fuerte tormenta que azota al AMBA
Usuarios de redes sociales compartieron sus ingeniosas apreciaciones respecto a la alerta meteorológica de lluvias y tormentas.
Este viernes, un diluvio cayó sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Serán 36 horas donde el clima no acompañará.
Incluso en algunos barrios cae granizo pequeño. En redes sociales se registraron reportes en Villa Urquiza, Núñez o en Florida, en Vicente López. También en la zona oeste, donde Moreno o Luján fueron algunos de los epicentros de las caídas.
La fuerte tormenta llegó desde el suroeste y pegó fuerte. En otros lugares también llegaban reportes de violentas lluvias: Lanús, La Plata, Monte Grande, Tigre y Olivos fueron algunoas de las localidades. Se espera que el chaparrón golpee fuerte hasta cerca del mediodía.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)actualizó su pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y adelantó la llegada del mal tiempo.
Durante la mañana del viernes, se esperan altas probabilidades de tormentas (entre el 70% y 100%), que disminuirán hacia la tarde (40%-70%). Por la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con mínimas chances de precipitaciones (0%-10%).
Durante el sábado 20, las tormentas irán intensificándose a lo largo del día: entre un 10% y 40% durante la mañana, de 40% a 70% por la tarde, y alcanzará su máxima inestabilidad por la noche (70%-100%).
El domingo 21, Día de la Primavera, llegaría con buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 11 y 17 grados.
En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 18°C, mínimas de 16°C y máximas de 20°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas durante la mañana que irán despareciendo con el pasar de la jornada. Además habrá una humedad del 85%.
El Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 17°C y 32°C en Córdoba, 19°C y 35°C en Tucumán, 18°C y 30°C en Santa Fe, 17°C y 29°C en Entre Ríos, 15°C y 33°C en Jujuy, 17°C y 32°C en Salta, 20°C y 29°C en Misiones, 20°C y 35°C en La Rioja, 19°C y 37°C en Santiago del Estero, 16°C y 25°C en San Luis, 20°C y 25°C en San Juan, 16°C y 20°C en Mendoza, 10°C y 14°C en Río Negro, 7°C y 14°C en Chubut y 0°C y 9°C en Santa Cruz.
Como es habitual, los usuarios de X ofrecieron una mirada ingeniosa del alerta meteorológico y compartieron ocurrentes memes.
Los mejores memes sobre la lluvia
