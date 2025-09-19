Memes y reacciones a la fuerte tormenta que azota al AMBA

Durante el sábado 20, las tormentas irán intensificándose a lo largo del día: entre un 10% y 40% durante la mañana, de 40% a 70% por la tarde, y alcanzará su máxima inestabilidad por la noche (70%-100%).

El domingo 21, Día de la Primavera, llegaría con buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 11 y 17 grados.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 18°C, mínimas de 16°C y máximas de 20°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas durante la mañana que irán despareciendo con el pasar de la jornada. Además habrá una humedad del 85%.

El Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 17°C y 32°C en Córdoba, 19°C y 35°C en Tucumán, 18°C y 30°C en Santa Fe, 17°C y 29°C en Entre Ríos, 15°C y 33°C en Jujuy, 17°C y 32°C en Salta, 20°C y 29°C en Misiones, 20°C y 35°C en La Rioja, 19°C y 37°C en Santiago del Estero, 16°C y 25°C en San Luis, 20°C y 25°C en San Juan, 16°C y 20°C en Mendoza, 10°C y 14°C en Río Negro, 7°C y 14°C en Chubut y 0°C y 9°C en Santa Cruz.

Como es habitual, los usuarios de X ofrecieron una mirada ingeniosa del alerta meteorológico y compartieron ocurrentes memes.

Los mejores memes sobre la lluvia

Embed - me encantan estas noches de flojera

- es viernes a la mañana homero#tormenta pic.twitter.com/hjbpV6AjTT — Memes Argentina (@memesargentina) September 19, 2025

Embed El invierno despidiéndose con un diluvio universal, viento y granizo #Tormenta pic.twitter.com/ywV94v1BeL — PEPE (@soyunargento) September 19, 2025

Embed "Anocheció" de un segundo al otro. Por el momento, eso se tradujo en lluvia, truenos y algo de viento. Y dicen, que se espera lo más heavy para mañana.



Desde ya, estoy así...#Tormenta #Lluvias pic.twitter.com/DQYKHVaafA — Maru (@maru_91_) September 19, 2025