Se afianza la fecha de regreso de las lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional espera una retirada del invierno con lluvias y tormentas en el AMBA. Qué dice el pronóstico y cómo sigue el clima.
Con la llegada de la primavera a la vuelta de la esquina, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita con buenas condiciones del clima y temperaturas más que agradables, pero el invierno planea irse con lluvias y tormentas fuertes, pronóstico que ahora se afianza en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El martes fue un día bien primaveral en la Ciudad y el conurbano, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondaron entre 11 y 21 grados. Lejos de las condiciones inestables del fin de semana, y que se habían extendido hacia el lunes en la madrugada.
El miércoles y el jueves tendrían, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas mínimas de 11 y 13 grados, respectivamente; y máximas de 24 y 23 para cada día.
Por último, el viernes se presentaría también con cielo mayormente nublado y acompañado de una temperatura mínima de 15 grados y una máxima que ascendería a los 26, en el día más caluroso de la semana.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
Si bien en el inicio de la semana el organismo nacional no preveía precipitaciones en su pronóstico extendido para el AMBA, cambió y ahora coincide con el portal especializado Meteored: el sábado 20 de septiembre, en la antesala de la primavera, regresarían las lluvias.
El SMN pronostica un sábado con tormentas durante toda la jornada, junto con temperaturas que rondarán entre 16 y 20 grados.
El mismo modo, el mencionado sitio Meteored mantiene 90% de probabilidades de lluvias y tormentas para el sábado: en el detalle, estima que la jornada inicie con tormentas en la madrugada, las que se repetirían en horas de la tarde; y con lluvias entre débiles y moderadas para el resto de las horas, mejorando recién cerca de la medianoche.
Ambos pronosticadores prevén que el domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, sea con buenas condiciones del clima. El SMN espera una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 8 y 17 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario