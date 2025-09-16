Se afianza la fecha de regreso de las lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas más fuertes

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

Si bien en el inicio de la semana el organismo nacional no preveía precipitaciones en su pronóstico extendido para el AMBA, cambió y ahora coincide con el portal especializado Meteored: el sábado 20 de septiembre, en la antesala de la primavera, regresarían las lluvias.

El SMN pronostica un sábado con tormentas durante toda la jornada, junto con temperaturas que rondarán entre 16 y 20 grados.

smn (41) Pronóstico de lluvias y tormentas en Buenos Aires para el sábado. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El mismo modo, el mencionado sitio Meteored mantiene 90% de probabilidades de lluvias y tormentas para el sábado: en el detalle, estima que la jornada inicie con tormentas en la madrugada, las que se repetirían en horas de la tarde; y con lluvias entre débiles y moderadas para el resto de las horas, mejorando recién cerca de la medianoche.

Ambos pronosticadores prevén que el domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera, sea con buenas condiciones del clima. El SMN espera una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 8 y 17 grados.