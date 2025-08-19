Mendoza: cinco perros pitbull atacaron a un neurocirujano
Ocurrió en el perilago del Dique Potrerillos, un reconocido centro turístico de la provincia.
Cinco perros pitbull atacaron a un hombre en el perilago del Dique Potrerillos, uno de los iconos turísticos de la provincia de Mendoza que cada año recibe a miles de visitantes. “Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente”, contó la víctima.
El hecho ocurrió durante la Kumen Trail Adventure Series, una carrera de montaña a la que Fabián Cremaschi, un neurocirujano mendocino de 59 años, había asistido para acompañar a su esposa y a sus amigos. Aunque él no formaba parte de la competencia, se encontraba entrenando en las inmediaciones cuando fue atacado por los animales.
Según relató la víctima en sus redes sociales, pese a la gravedad del ataque, logró sobrevivir gracias a la rápida acción de los organizadores de la carrera y del equipo médico que se encontraban en la zona.
Cremaschi recibió los primeros auxilios en el Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos y posteriormente, fue trasladado al Hospital Central de Mendoza donde fue asistido en la guardia de traumatología.
A través de su mensaje, la víctima expresó públicamente su agradecimiento a la organización de la carrera y a los amigos, familiares y colegas que lo contuvieron desde un primer momento, además de los médicos y enfermeros que lo asistieron.
Incluso agradeció a los dueños de los perros, quienes —según relató— se hicieron responsables y lo trasladaron rápidamente al centro de salud más cercano.
“Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea”, afirmó el neurocirujano.
El Dique de Potrerillos se encuentra en el oeste de la provincia de Mendoza y es reconocido por su belleza.
En la localidad de nombre homónimo, a su interior, existen varias villas de montaña muy pintorescas, con casas de fin de semana, camping, sitios para practicar senderismo y escalada en roca, todas ubicadas en las cercanías del Cordón del Plata.
En particular, el sitio es reconocido por una postal panorámica que se puede disfrutar al cruzar el túnel que une Cacheuta con el perilago.
