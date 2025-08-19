Mendoza: cinco perros pitbull atacaron a un neurocirujano

Incluso agradeció a los dueños de los perros, quienes —según relató— se hicieron responsables y lo trasladaron rápidamente al centro de salud más cercano.

“Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea”, afirmó el neurocirujano.

potrerillos mendoza

El Dique de Potrerillos se encuentra en el oeste de la provincia de Mendoza y es reconocido por su belleza.

En la localidad de nombre homónimo, a su interior, existen varias villas de montaña muy pintorescas, con casas de fin de semana, camping, sitios para practicar senderismo y escalada en roca, todas ubicadas en las cercanías del Cordón del Plata.

En particular, el sitio es reconocido por una postal panorámica que se puede disfrutar al cruzar el túnel que une Cacheuta con el perilago.

dique potrerillos.jpeg