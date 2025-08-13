El Gobierno autorizó a la low cost Arajet a volar desde el interior del país a Punta Cana

Recientemente, la compañía dominicana también anunció que a partir del 12 de diciembre retomará la ruta Buenos Aires - Santo Domingo, con dos vuelos semanales.

“El crecimiento sostenido de nuestras operaciones en Argentina responde a una estrategia conjunta con el Ministerio de Turismo, que ha apostado con firmeza por abrir nuevos mercados”, afirmó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

Por su parte, el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, celebró la apertura de la nueva ruta destacando que “Argentina es el tercer país emisor de turistas hacia este destino, con un crecimiento del 100% durante 2025”.

La aerolínea Arajet había recibido el visto bueno a finales del año pasado gracias al Memorando de Entendimiento entre las Autoridades Aeronáuticas de la República Dominicana y la República Argentina. De esta forman, la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países.

La disposición asegura que la empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos.

La autorización contó con la intervención de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.

Arajet tendrá vuelos directos a Punta Cana desde Córdoba, Mendoza y Rosario

