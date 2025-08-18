El homenaje de Leandro Paredes a Ramón Maddoni tras la victoria de Boca en Mendoza

Con la victoria en Mendoza, llegó a 39 puntos en la tabla anual, superó a Argentinos Juniors y se ubica en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026, detrás de River y Rosario Central. La recuperación anímica y futbolística aparece como un punto de partida para lo que resta del torneo.

El recuerdo de Maddoni, formador de estrellas como Carlos Tevez, Fernando Gago y Esteban Cambiasso, quedó presente en cada gesto de Paredes. Más allá de los tres puntos, la noche mendocina se tiñó de homenaje y de emoción, con un futbolista que entendió que el mejor tributo para su maestro era honrarlo dentro de la cancha.