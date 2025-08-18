El homenaje de Leandro Paredes a Ramón Maddoni tras la victoria de Boca en Mendoza
El mediocampista fue clave en el triunfo ante Independiente Rivadavia y dedicó su gol al histórico formador de talentos, que falleció a los 83 años.
Boca volvió al triunfo después de una racha histórica sin victorias y lo hizo con una goleada que tuvo a Leandro Paredes como protagonista. El mediocampista surgido en las inferiores del club marcó el primer tanto en el 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y, tras convertir, se dirigió a la tribuna para señalar al cielo en un gesto de profunda carga personal.
La dedicatoria fue para Ramón Maddoni, el histórico formador de juveniles que falleció el pasado viernes a los 83 años. El festejo no fue casual: Paredes mantenía una relación cercana con Maddoni y, al no poder asistir a su velatorio por estar concentrado con el plantel en la provincia cuyana, decidió rendirle tributo en la cancha.
“No pude ir a despedirte, amigo mío. Pero estoy seguro de que estarás feliz. Descansá en paz, Ramón querido”, escribió luego en sus redes sociales, donde miles de hinchas replicaron su mensaje. El triunfo fue un desahogo para Boca, que arrastraba 12 partidos sin ganar, la peor marca en su historia.
La apertura del marcador llegó gracias a un remate de Paredes que se desvió en dos ocasiones antes de ingresar al arco. A pesar de los rebotes, la organización del torneo le otorgó el gol al volante, que volvió a anotar con la camiseta azul y oro después de varios meses.
El equipo de Miguel Ángel Russo mostró una versión más sólida en el segundo tiempo y terminó de liquidar el encuentro con los tantos de Exequiel Zeballos y Alan Velasco. El propio Velasco vivió un momento especial al marcar su primer gol con la camiseta xeneize, celebrando entre lágrimas y recibiendo el abrazo de todos sus compañeros.
Con la victoria en Mendoza, llegó a 39 puntos en la tabla anual, superó a Argentinos Juniors y se ubica en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026, detrás de River y Rosario Central. La recuperación anímica y futbolística aparece como un punto de partida para lo que resta del torneo.
El recuerdo de Maddoni, formador de estrellas como Carlos Tevez, Fernando Gago y Esteban Cambiasso, quedó presente en cada gesto de Paredes. Más allá de los tres puntos, la noche mendocina se tiñó de homenaje y de emoción, con un futbolista que entendió que el mejor tributo para su maestro era honrarlo dentro de la cancha.
