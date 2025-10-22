Mendoza: condenaron a nueve meses de prisión domiciliaria a Julieta Silva por el ataque a su marido

La mujer cumple con una prisión preventiva desde principios de agosto y ese tiempo se computará para agotar la pena actual.

En un intento por defenderse Silva contó a los medios de comunicación las instancias de violencia y maltrato que había sufrido a manos de su marido, pero a su relato se le sumó el de la exmujer de Giménez, quien aseguró que la amenazó en diciembre de 2024.

Los testimonios y el duro antecedente de Silva -que fue condenada en 2018 por la justicia de Mendoza a tres años y nueve meses de prisión por el homicidio culposo de Genaro Fortunato- le valieron una sanción en su contra en esta oportunidad.