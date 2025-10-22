Mendoza: condenaron a nueve meses de prisión domiciliaria a Julieta Silva por el ataque a su marido
La mujer esetuvo tres años en una cárcel de Mendoza por matar a su novio en 2017, y luego rehizo su vida. Su actual pareja la denunció en julio por lesiones.
Julieta Silva, la mujer que en 2017 mató a su novio, Genaro Fortunato, atropellándolo a la salida de un bar en San Rafael, Mendoza, fue condenada este miércoles a cumplir nueve meses de prisión por haber golpeado a su marido, Lucas Giménez.
Giménez denunció en julio de este año a Silva por lo que luego fue descrito como lesiones leves agravadas por el vínculo.
La mujer aceptó un juicio abreviado en el que se hizo cargo de la acusación, mientras que en el proceso legal se desestimaron otros delitos, como privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial.
"Está contenta. Fue sobreseída en tres delitos y tuvo un abreviado por lesiones", señaló el abogado de Silva, Roberto Castillo, en declaraciones televisivas tras escuchar el fallo del juez Claudio Gil.
Silva fue detenida el 24 de julio pasado a raíz de la denuncia de su marido, con quien se casó en 2022. La pareja tiene una hija de un año, que es el motivo por el cual el juez resolvió otorgarle a la mujer el beneficio de la prisión domiciliaria monitoreada con una tobillera electrónica.
La mujer cumple con una prisión preventiva desde principios de agosto y ese tiempo se computará para agotar la pena actual.
En un intento por defenderse Silva contó a los medios de comunicación las instancias de violencia y maltrato que había sufrido a manos de su marido, pero a su relato se le sumó el de la exmujer de Giménez, quien aseguró que la amenazó en diciembre de 2024.
Los testimonios y el duro antecedente de Silva -que fue condenada en 2018 por la justicia de Mendoza a tres años y nueve meses de prisión por el homicidio culposo de Genaro Fortunato- le valieron una sanción en su contra en esta oportunidad.
