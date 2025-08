Mendoza: denunciaron al pato Juan por agredir a mascotas y ahora tiene abogado

Margarita Flores, dueña del pato y de la florería, relató cómo fue el momento en que tuvo que despedirse de su inseparable compañero: "Desde la Municipalidad vinieron y me dijeron que recibieron una denuncia anónima contra Juan y que tenía que retirarlo, así que lo hice. Después, los vecinos empezaron a preguntar por Juan, y cuando les comentaba la situación me decían que esto no podía ser, que había que juntar firmas para que vuelva", explicó, visiblemente afectada.