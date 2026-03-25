Sunsetstrip vuelve a Buenos Aires con Hernan Cattaneo y dos fechas imperdibles en abril
La plataforma inicia su temporada 2026 en Ciudad Universitaria con Hernán Cattaneo como gran protagonista y sets extendidos ambos días.
Luego de una gira imponente que recorrió ciudades como Buenos Aires, Mendoza, San Pablo, Punta del Este, Montevideo y Montreal, y tras anunciar su primer show en Madrid, Sunsetstrip tendrá el inicio de su temporada 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.
La cita será el 11 y 12 de abril en Ciudad Universitaria, donde el reconocido ciclo volverá a desplegar su propuesta que combina música, naturaleza y una experiencia sensorial única. Las entradas para todos los que quieran decir presente, las entradas se encuentran disponibles a través de Buenalive.com.
Para esta edición, el line up tendrá como figura central a Hernán Cattaneo, quien ofrecerá dos presentaciones especiales. El sábado 11, la jornada comenzará con Graziano Raffa y continuará con un extended set de seis horas a cargo de Cattaneo. En tanto, el domingo 12, el DJ argentino protagonizará un formato “open to close”, con una experiencia musical que se extenderá por al menos ocho horas.
Consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario electrónico, Sunsetstrip propone un encuentro donde el atardecer, el entorno natural y la música se fusionan en una experiencia inmersiva. Su concepto, centrado en lo estético y lo sensorial, busca generar un espacio de conexión con lo esencial a través del sonido.
Desde sus inicios, el evento creció de manera sostenida con ediciones en Punta del Este, Montevideo, Buenos Aires, Mendoza y Montreal, convirtiéndose en una referencia dentro de la escena.
Por su parte, Hernán Cattaneo es considerado una figura clave del house underground a nivel mundial. Con más de 30 años de trayectoria, una extensa discografía y reconocimientos internacionales —incluidos dos premios como mejor DJ en Ibiza—, su nombre se asocia a una identidad sonora única y a un fuerte compromiso con la evolución de la escena electrónica.
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