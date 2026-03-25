Sunsetstrip vuelve a Buenos Aires con Hernan Cattaneo y dos fechas imperdibles en abril

Para esta edición, el line up tendrá como figura central a Hernán Cattaneo, quien ofrecerá dos presentaciones especiales. El sábado 11, la jornada comenzará con Graziano Raffa y continuará con un extended set de seis horas a cargo de Cattaneo. En tanto, el domingo 12, el DJ argentino protagonizará un formato “open to close”, con una experiencia musical que se extenderá por al menos ocho horas.