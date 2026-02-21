Así quedó el oficial herido víctima de la encomienda explosiva en la Escuela de Gendarmería

Se conocieron las primeras imágenes de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

Por estas horas trascendieron las primeras imágenes de las consecuencias que dejó el paquete bomba que detonó en la Escuela Superior de Gendarmería, tanto en cuanto a daños materiales como las heridas provocadas a quienes lo estaban manipulando al momento de la explosión.

En las fotos publicadas por diferentes medios se pueden observar los restos del artefacto explosivo desparramados sobre un escritorio y en el piso de la oficina donde se produjo la detonación que afortunadamente no causó víctimas de mayor consideración.

Como ya se informó, el artefacto explotó cerca de las 13:49 de este viernes en el piso 11 de la institución ubicada en Paseo Colón 533, en el barrio porteño de San Nicolás, y trascendió que estaba dirigido al comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien había sido director de la Escuela de Gendarmería entre 2021 y 2022.

Como consecuencia de la deflagración, Gasparutti y otro gendarme resultaron heridos, siendo trasladados al Hospital Argerich, donde recibieron las curaciones y se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades informaron que había otros dos paquetes que estaban guardados desde hace tiempo y también estaban dirigidos al exdirector, pero fueron detonados de manera preventiva y no se detectaron rastros de que contuvieran material explosivo.

En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de Bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la División de la Unidad de Investigación Antiterrorista.

Interviene en el caso Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, quien dispuso diversas actuaciones en una causa que en principio está caratulada como “estrago e intimidación pública”.