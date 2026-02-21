VTV: los autos que no deberán realizar la verificación

Cuáles son los autos que deben hacer la VTV

auto 0km.jpg En CABA, los autos 0km están exentos de realizar la VTV.

En la Ciudad de Buenos Aires, algunos rodados nuevos quedan exceptuados de realizarla durante un período determinado. En el caso de los autos 0 km, no deben hacer la verificación hasta que cumplan tres años desde el patentamiento o hasta superar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero.