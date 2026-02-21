VTV: los autos que no deberán realizar la verificación
Si bien este trámite es obligatorio, estos son los coches que están exentos de realizar esta prueba en CABA. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que certifica el correcto estado y funcionamiento de los automóviles, cuyo objetivo es reducir accidentes en la carretera y mejorar la seguridad vial. Realizado en plantas verificadoras habilitadas, este trámite inspecciona los frenos, neumáticos y luces, entre otros componentes.
Por este motivo, circular sin la verificación vigente puede derivar en elevadas multas, retención del vehículo, inhabilitación para circular. No obstante, durante los últimos días, se conoció el listado de coches que están exentos de realizar esta inspección en los talleres autorizados.
Cuáles son los autos que deben hacer la VTV
En la Ciudad de Buenos Aires, algunos rodados nuevos quedan exceptuados de realizarla durante un período determinado. En el caso de los autos 0 km, no deben hacer la verificación hasta que cumplan tres años desde el patentamiento o hasta superar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero.
Para las motos nuevas, la exención rige durante el primer año desde su inscripción inicial. Además, el costo varía según el tipo de vehículo: la tarifa de los coches supera los $63.000, mientras que las motocicletas deben abonar $23.800.
Quiénes no deben hacer el pago de la VTV
En CABA, además, algunos propietarios pueden quedar exentos de pagar la VTV, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa vigente:
- Personas jubiladas, pensionadas o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen la jubilación mínima y que tengan un auto valuado por debajo del tope fijado para el impuesto automotor en CABA.
- Personas con discapacidad, sean titulares de un vehículo común o adaptado.
- Familiares o responsables de personas con discapacidad (padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes) aunque el vehículo no esté a nombre del beneficiario.
Todos los requisitos para aprobar la VTV
Para realizar la renovación de la VTV, primero hay que gestionar un turno online en la web oficial de la Ciudad. El día asignado, es obligatorio asistir a la planta verificadora con la documentación requerida para poder completar el control sin problemas.
- DNI vigente.
- Licencia de conducir al día.
- Seguro del vehículo al día.
- Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.
- Presentar la cédula verde del automotor o moto.
- Título de propiedad del auto o moto.
- Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.
