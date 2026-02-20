Alerta naranja por fuertes tormentas para este sábado: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional
El organismo ya alertó por malas condiciones climáticas para el arranque de este fin de semana. Enterate qué provincias están afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha puesto en marcha un esquema de advertencias climática para este sábado, estableciendo alertas de nivel naranja y amarillo ante la inminente llegada de tormentas de variada intensidad.
Según el reporte oficial, el fenómeno afectará a diversas zonas del territorio, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la importancia de extremar las medidas de seguridad. Con el fin de minimizar riesgos materiales y personales, el organismo difundió una guía de recomendaciones esenciales que la población deberá seguir durante el desarrollo del evento meteorológico.
Alerta naranja para San Luis: se esperan severas tormentas este sábado
Para la totalidad de ese territorio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 11 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, La Rioja, San Juan y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
