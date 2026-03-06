Metrodelgados liberarán molinetes en la Línea D: cuándo y en qué estación lo harán

Luego, denuncian, la hostigaron y ejercieron presión sobre ella para que desista de la denuncia por medio de supervisores y finalmente la despidieron en diciembre pasado.

En diálogo con La Izquierda Diario, Pintos aseguró denunció el acoso "al sindicato, ellos hablan con la empresa y la misma les dice que no haga la denuncia, que yo iba a mantener el puesto de trabajo. Según parece ellos ya me querían echar por eso, ven que eso es ser una persona conflictiva, o sea que yo haya recibido abuso significa que yo soy conflictiva cuando no lo es. En base a eso me cambian de estación, luego me cambian de línea a la C. Trabajaba muy bien, estaba muy cómoda con mis compañeras. Hasta que un día me presento y me dicen ya no perteneces más a la empresa. Yo me seguí presentando y recién a los cinco días me mandaron el telegrama. El policía hoy en día sigue trabajando acá. También acosó a una compañera de trabajo, ella continúa trabajando".