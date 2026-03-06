Detuvieron a Santiago Lara por presunta participación en red narco: había afirmado ser hijo de Diego Maradona

falso hijo maradona drogas

Según indicaron fuentes del caso, también habrían participado otros integrantes de la familia, entre ellos Pablo Hugo Lara e Ian Matías Lara Aldunate, quienes fueron aprehendidos durante el procedimiento pero luego recuperaron la libertad. Por el momento, los únicos que permanecen detenidos son Santiago Lara, Marcelo Fabián Lara y María José Boren.

Los investigadores sostienen además que el esquema de distribución incluía la participación de jóvenes de entre 15 y 20 años, quienes recibían drogas como pago por tareas vinculadas al traslado o entrega de las sustancias.

En el caso de Boren, trascendió que se desempeña como cabo primero en la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos, lo que abrió otra línea de investigación para determinar si existía circulación de drogas dentro del sistema carcelario. El expediente quedó bajo la órbita del juez de Garantías Juan Pablo Masi y se mantiene bajo secreto de sumario.

Mientras tanto, la fiscalía analiza las pruebas secuestradas y las comunicaciones encontradas en los teléfonos incautados para definir la situación procesal de los imputados. Otras cuatro personas quedaron notificadas por infracción a la Ley 23.737, aunque fueron liberadas y su situación judicial seguirá siendo evaluada.

Quién es Santiago Lara

El nombre de Santiago Lara se hizo conocido públicamente hace algunos años por un reclamo de filiación contra Diego Armando Maradona. Según su relato, su madre Natalia Garat, una modelo que habría tenido una relación con el exfutbolista, enfermó de cáncer de pulmón cuando él tenía tres años. Antes de morir, siempre según esa versión, le habría contado a su pareja Marcelo Lara que el niño era hijo del ídolo argentino.

En 2016 el joven apareció por primera vez en los medios para contar su historia y luego impulsó una demanda de filiación contra Maradona en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata. Tres años más tarde volvió a exponer públicamente su reclamo. Tras la muerte del exjugador, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, solicitó a través de sus abogados la exhumación del cuerpo para realizar una prueba genética. Ocho meses después se conoció el resultado del ADN: fue negativo.