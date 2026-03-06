Detuvieron a Santiago Lara por presunta participación en red narco: había afirmado ser hijo de Diego Maradona
El procedimiento se realizó en La Plata y su padre, Marcelo Fabián Lara, también quedó a disposición de la Justicia junto a una mujer.
En las últimas horas fue detenido en La Plata Santiago Lara, quien años atrás ganó notoriedad mediática por afirmar ser hijo de Diego Armando Maradona. El joven quedó imputado en una causa que investiga la presunta comercialización de estupefacientes en la capital bonaerense. En el expediente también aparecen su padre biológico, Marcelo Fabián Lara, y una mujer identificada como María José Boren, integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La investigación está a cargo del fiscal Hugo Tesón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18. Según consta en la causa, el proceso comenzó en 2024 a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de drogas en la zona céntrica de la ciudad. Los investigadores sostienen que el grupo operaba desde una vivienda ubicada en calle 56 entre 20 y 21, donde presuntamente se fraccionaban las sustancias para su distribución en distintos puntos de la ciudad y también en City Bell.
Durante la pesquisa se realizaron tareas de inteligencia a cargo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Provincia de Buenos Aires, que incluyeron vigilancias encubiertas y procedimientos de “comprador previo”. Con esos elementos, los investigadores registraron maniobras que considerarían compatibles con la venta de estupefacientes.
De acuerdo con el expediente, Marcelo Fabián Lara habría encabezado la organización, coordinando las actividades junto a su hijo Santiago Lara. En tanto, María José Boren fue señalada como vendedora y posible proveedora de sustancias desde el ámbito penitenciario.
La investigación derivó en tres allanamientos simultáneos: dos en el centro de La Plata y otro en City Bell. En los operativos se incautaron 178 gramos de cocaína, 212 gramos de marihuana, 52 gramos de cristal y 11 pastillas de éxtasis, además de siete teléfonos celulares, dos balanzas, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga y 116.890 pesos en efectivo.
Según indicaron fuentes del caso, también habrían participado otros integrantes de la familia, entre ellos Pablo Hugo Lara e Ian Matías Lara Aldunate, quienes fueron aprehendidos durante el procedimiento pero luego recuperaron la libertad. Por el momento, los únicos que permanecen detenidos son Santiago Lara, Marcelo Fabián Lara y María José Boren.
Los investigadores sostienen además que el esquema de distribución incluía la participación de jóvenes de entre 15 y 20 años, quienes recibían drogas como pago por tareas vinculadas al traslado o entrega de las sustancias.
En el caso de Boren, trascendió que se desempeña como cabo primero en la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos, lo que abrió otra línea de investigación para determinar si existía circulación de drogas dentro del sistema carcelario. El expediente quedó bajo la órbita del juez de Garantías Juan Pablo Masi y se mantiene bajo secreto de sumario.
Mientras tanto, la fiscalía analiza las pruebas secuestradas y las comunicaciones encontradas en los teléfonos incautados para definir la situación procesal de los imputados. Otras cuatro personas quedaron notificadas por infracción a la Ley 23.737, aunque fueron liberadas y su situación judicial seguirá siendo evaluada.
Quién es Santiago Lara
El nombre de Santiago Lara se hizo conocido públicamente hace algunos años por un reclamo de filiación contra Diego Armando Maradona. Según su relato, su madre Natalia Garat, una modelo que habría tenido una relación con el exfutbolista, enfermó de cáncer de pulmón cuando él tenía tres años. Antes de morir, siempre según esa versión, le habría contado a su pareja Marcelo Lara que el niño era hijo del ídolo argentino.
En 2016 el joven apareció por primera vez en los medios para contar su historia y luego impulsó una demanda de filiación contra Maradona en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata. Tres años más tarde volvió a exponer públicamente su reclamo. Tras la muerte del exjugador, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, solicitó a través de sus abogados la exhumación del cuerpo para realizar una prueba genética. Ocho meses después se conoció el resultado del ADN: fue negativo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario