Laferrere: robaron una moto a punta de pistola y los detuvieron tras una persecución
Efectivos policiales lograron identificar y aprehender a los delincuentes en medio de la calle gracias al sistema de monitoreo.
Dos motochorros quedaron detenidos esta semana en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, después de que la Policía los identificara cuando escapaban en una moto robada.
La secuencia comenzó con el robo a una pareja en la calle Pedro Russo y ruta 21, Gregorio de Laferrere. Los motochorros amenazaron a las víctimas con una pistola calibre 22 y les sacaron su moto para luego huir cada uno en un vehículo.
Personal de la Policía bonaerense recibió enseguida el alerta desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde también quedó constancia del episodio en un video que las autoridades difundieron este viernes.
Fuentes policiales informaron que los motochorros fueron detenidos unos minutos después del robo porque los patrulleros les pudieron seguir la pista por las cámaras de seguridad del Municipio de La Matanza.
El primero en ser detenido fue el ladrón que estaba armado, que fue interceptado en la calle por una camioneta sin marcar que resultó ser un patrullero de la Policía.
Luego cayó su cómplice, que sufrió varias lesiones tras caer de su moto durante la persecución. El motochorro herido fue trasladado a un centro médico de La Matanza, pero en calidad de detenido. Hasta el momento fuentes oficiales detallaron que ambos motochorros tenían antecedentes penales por robo, amenazas, lesiones y daños.
Un antecedente reciente en Laferrere
El caso es parecido al episodio registrado hace dos semanas también en Gregorio de Laferrere, donde el chofer de una aplicación de viajes se defendió a los tiros de un intento de robo. El chofer, identificado como Martín, estaba dejando a sus pasajeros frente a una iglesia evangélica en Luis Vernet y Soberanía Nacional, en el partido de La Matanza, cuando un auto negro se cruzó bruscamente delante de él.
Antes de que los ladrones pudiesen arrebatarle el auto, Martín disparó contra el agresor, quien resultó herido y escapó junto a sus cómplices. El conductor sufrió cortes producto de la rotura de los cristales, pero logró radicar la denuncia ante la Policía Bonaerense.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario