Laferrere: robaron una moto a punta de pistola y los detuvieron tras una persecución

Luego cayó su cómplice, que sufrió varias lesiones tras caer de su moto durante la persecución. El motochorro herido fue trasladado a un centro médico de La Matanza, pero en calidad de detenido. Hasta el momento fuentes oficiales detallaron que ambos motochorros tenían antecedentes penales por robo, amenazas, lesiones y daños.

Un antecedente reciente en Laferrere

El caso es parecido al episodio registrado hace dos semanas también en Gregorio de Laferrere, donde el chofer de una aplicación de viajes se defendió a los tiros de un intento de robo. El chofer, identificado como Martín, estaba dejando a sus pasajeros frente a una iglesia evangélica en Luis Vernet y Soberanía Nacional, en el partido de La Matanza, cuando un auto negro se cruzó bruscamente delante de él.

Antes de que los ladrones pudiesen arrebatarle el auto, Martín disparó contra el agresor, quien resultó herido y escapó junto a sus cómplices. El conductor sufrió cortes producto de la rotura de los cristales, pero logró radicar la denuncia ante la Policía Bonaerense.