Feriados: cómo será el tan esperado fin de semana largo de marzo

Respecto de la Semana Santa 2026, comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y se extenderá hasta el 5 de abril. El 2 de abril será feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, coincidiendo con Jueves Santo, y el 3 de abril será Viernes Santo, conformando un nuevo fin de semana largo del 2 al 5.