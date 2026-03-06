Feriados: cómo será el tan esperado fin de semana largo de marzo
El calendario oficial confirma un fin de semana largo en el tercer mes del año, una pausa ideal para cortar la rutina y planear una escapada.
Los feriados y el próximo fin de semana largo de marzo 2026 ya fueron confirmados por la Jefatura de Gabinete en el calendario oficial de la Argentina, despejando dudas para quienes esperan una pausa en el tercer mes del año. Con estas fechas definidas, los feriados de marzo 2026 pasan a ser clave para organizar viajes, escapadas o actividades familiares.
Tener en cuenta cada asueto permitirá anticipar movimientos y aprovechar al máximo el nuevo fin de semana largo.
Cuándo será el fin de semana largo de marzo
El 23 de marzo será día no laborable con fines turísticos, una herramienta que habilita el Gobierno para crear fines de semana largos. El 24 de marzo, en cambio, es feriado inamovible por el Día de la Memoria, por lo que el descanso irá del 21 al 24 de marzo.
Además, el 20 será día no laborable por la festividad que marca el fin del Ramadán para trabajadores musulmanes.
Respecto de la Semana Santa 2026, comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y se extenderá hasta el 5 de abril. El 2 de abril será feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, coincidiendo con Jueves Santo, y el 3 de abril será Viernes Santo, conformando un nuevo fin de semana largo del 2 al 5.
La diferencia entre feriados nacionales y días no laborables radica en la obligatoriedad: en los feriados el descanso es obligatorio, mientras que en los no laborables decide el empleador. Si se trabaja, se paga salario habitual; si no, se otorga el día sin tareas.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
