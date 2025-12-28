Milagro navideño: nacieron trigemelas, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró públicamente el acontecimiento y expresó su orgullo por el desempeño del sistema de salud provincial. “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como éste haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”, afirmó.

Además, destacó el seguimiento médico previo del embarazo de alto riesgo y la planificación realizada durante todo el proceso. “Hay que valorar el esfuerzo y la dedicación que a partir de ahora demandará la evolución de las tres pequeñas y su mamá”, concluyó el mandatario.