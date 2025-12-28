Milagro navideño: nacieron trigemelas, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos
La madre y las tres bebés se encuentran estables y el evento es considerado extremadamente poco frecuente.
El Hospital María Humphreys de Trelew fue escenario de un acontecimiento extraordinario este jueves 25 de diciembre, cuando nacieron trigemelas en un parto de alto riesgo, un hecho tan inusual que ocurre apenas una vez cada 100 millones de casos. El nacimiento fue destacado como un verdadero milagro de Navidad y puso en valor la capacidad médica del sistema de salud provincial.
Según informaron desde el Gobierno de Chubut, tanto la madre como las tres recién nacidas se encuentran estables y bajo estricta supervisión médica. “El nacimiento evidencia la capacidad de respuesta del hospital frente a situaciones excepcionales”, remarcaron desde las autoridades sanitarias.
El parto se desarrolló con intervalos cortos y de manera controlada. La primera beba nació a las 8:49, con un peso de 1,460 kilos; la segunda llegó a las 9:50, con 1,760 kilos; y la tercera nació apenas dos minutos después, a las 9:52, con un peso de 1,690 kilos.
Desde la Secretaría de Salud provincial indicaron que, al tratarse de un nacimiento pretérmino, las trigemelas permanecen internadas en el Servicio de Neonatología del hospital, donde continuarán bajo observación para favorecer su recuperación nutricional. A pesar de la prematurez, todas evolucionan de manera favorable.
Asimismo, se destacó el trabajo del equipo médico y de enfermería, que intervino de forma exitosa durante todo el procedimiento, garantizando la seguridad tanto de la madre como de las bebés. El resultado, señalaron, fue fruto del trabajo coordinado y la profesionalidad de los servicios de obstetricia, neonatología y enfermería, que actuaron conforme a los protocolos previstos para casos de alta complejidad.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró públicamente el acontecimiento y expresó su orgullo por el desempeño del sistema de salud provincial. “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como éste haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”, afirmó.
Además, destacó el seguimiento médico previo del embarazo de alto riesgo y la planificación realizada durante todo el proceso. “Hay que valorar el esfuerzo y la dedicación que a partir de ahora demandará la evolución de las tres pequeñas y su mamá”, concluyó el mandatario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario