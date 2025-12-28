Escándalo viral: pagó 3 millones por la carpa en Mar del Plata y también le cobraron la sombrilla

Mar del Plata: un paseo en la tradicional "banana" en la playa es más caro que alquilar una casa

Con el inicio del nuevo año, la ciudad de Mar del Plata exhibe una de las brechas económicas más curiosas de los últimos tiempos. La comparación entre el costo de la recreación momentánea y el alojamiento diario ha dejado a más de una familia haciendo cuentas en la arena.

A partir del 1 de enero, el tradicional paseo en la "banana" en el sector de Punta Mogotes pasará a tener un valor de $30.000 por persona. Si bien se trata de una de las actividades más buscadas por los jóvenes y adolescentes, el impacto en el bolsillo familiar es drástico.

Los números del verano en Mar del Plata

Para entender la magnitud del gasto, basta con analizar el presupuesto de una "familia tipo" (dos adultos y dos menores):

Paseo en banana (15 minutos para 4 personas): $120.000

$120.000 Alojamiento en el Bosque Peralta Ramos para 4 0 6 personas (24 horas): Desde $100.000

La comparativa resulta impactante: un cuarto de hora de adrenalina en el mar es un 20% más caro que alquilar una casa de tres ambientes en el corazón del Bosque Peralta Ramos, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la ciudad.

"Es una distorsión total. Por lo que nos sale subir a los cuatro a la banana, pagamos el día de la casa y todavía nos sobra para el carbón del asado", comentaba un turista que consultaba precios en la zona de balnearios.

¿Por qué esta diferencia?

Mientras que los alquileres temporarios en zonas como el Bosque han tenido que ajustar sus pretensiones para asegurar la ocupación en un contexto de consumo cauteloso, los servicios a pie de playa —muchas veces dolarizados por el costo de los insumos y el mantenimiento de las embarcaciones— aplican aumentos estacionales que parecen alejarse del promedio de los salarios.

Este fenómeno marca la tendencia de la temporada 2025: un turismo que selecciona minuciosamente dónde gastar y que empieza a ver los "gustos" playeros como un lujo de una sola vez en las vacaciones.