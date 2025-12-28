Escándalo viral: pagó 3 millones por la carpa en Mar del Plata y también le cobraron la sombrilla
Una turista estalló en sus redes sociales. Contó que pagó tres millones de pesos por la temporada de carpa en Mar del Plata y que encima le cobraron 50 mil pesos más de alquiler por la sombrilla.
Desde su perfil de Instagram, la usuaria Melisa Gesquire relató y mostró que, luego de haber pagado 3.000.000 de pesos por la temporada de carpa en un balneario de Mar del Plata, debe abonar además $50.000 extra para utilizar una sombrilla al lado de una de las piletas del complejo. Su video ya es famoso y ahora la saludan en el balneario porque la reconocen todos los turistas.
Gesquire es una abogada argentina que vive en Los Ángeles y cuenta con aproximadamente 40.000 seguidores. Su perfil está dedicado a compartir "episodios" de su vida diaria, donde publica vivencias personales, temas sobre emigración y anécdotas culturales que contrastan Argentina con Estados Unido
En esta ocasión, fue vista pagando el adicional diario que le requerirá acceder a esa comodidad en "La Feliz". “¡Por el amor de Dior, los precios dan miedo!”, expresó al compartir el video.
De acuerdo con el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, el precio promedio por temporada para turistas en Mar del Plata fluctúa según el tipo de alojamiento, la duración de la estancia y el momento del año, registrando los valores más elevados en enero. Para una familia de cuatro integrantes, un departamento semanal en temporada alta oscila entre $470.000 y $800.000, en tanto que las carpas en balnearios tienen un costo semanal que va de $735.000 a $850.000 en zonas como Punta Mogotes.
Mar del Plata: un paseo en la tradicional "banana" en la playa es más caro que alquilar una casa
Con el inicio del nuevo año, la ciudad de Mar del Plata exhibe una de las brechas económicas más curiosas de los últimos tiempos. La comparación entre el costo de la recreación momentánea y el alojamiento diario ha dejado a más de una familia haciendo cuentas en la arena.
A partir del 1 de enero, el tradicional paseo en la "banana" en el sector de Punta Mogotes pasará a tener un valor de $30.000 por persona. Si bien se trata de una de las actividades más buscadas por los jóvenes y adolescentes, el impacto en el bolsillo familiar es drástico.
Los números del verano en Mar del Plata
- Para entender la magnitud del gasto, basta con analizar el presupuesto de una "familia tipo" (dos adultos y dos menores):
- Paseo en banana (15 minutos para 4 personas): $120.000
- Alojamiento en el Bosque Peralta Ramos para 4 0 6 personas (24 horas): Desde $100.000
La comparativa resulta impactante: un cuarto de hora de adrenalina en el mar es un 20% más caro que alquilar una casa de tres ambientes en el corazón del Bosque Peralta Ramos, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la ciudad.
"Es una distorsión total. Por lo que nos sale subir a los cuatro a la banana, pagamos el día de la casa y todavía nos sobra para el carbón del asado", comentaba un turista que consultaba precios en la zona de balnearios.
¿Por qué esta diferencia?
Mientras que los alquileres temporarios en zonas como el Bosque han tenido que ajustar sus pretensiones para asegurar la ocupación en un contexto de consumo cauteloso, los servicios a pie de playa —muchas veces dolarizados por el costo de los insumos y el mantenimiento de las embarcaciones— aplican aumentos estacionales que parecen alejarse del promedio de los salarios.
Este fenómeno marca la tendencia de la temporada 2025: un turismo que selecciona minuciosamente dónde gastar y que empieza a ver los "gustos" playeros como un lujo de una sola vez en las vacaciones.
