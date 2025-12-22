Chubut: robó un auto, atropelló a un chico, volcó y los vecinos lo detuvieron a golpes

La víctima del impacto fue trasladada a un centro médico de Trelew donde se determinó que sufrió heridas leves y fue dado de alta a las pocas horas.

Mientras tanto, el ladrón fallido no sólo despertó la ira del dueño del Gol sino también la de sus acompañantes. El grupo rodeó al tal MAR apenas volcó con el auto y lo redujo a golpes hasta que efectivos de la Policía de Chubut se presentaron en el lugar.

MAR quedó a disposición de la Justicia de Chubut, y este lunes el fiscal general de Trelew, Mauro Quinteros, pautó la audiencia de control de detención para imputarlo por "hurto en concurso real con lesiones leves".