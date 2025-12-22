Chubut: robó un auto, atropelló a un chico, volcó y los vecinos lo detuvieron a golpes
Un ladrón de 24 años quedó detenido el fin de semana pasado en Trelew después de protagonizar una seguidilla de incidentes con graves consecuencias.
Un hombre de 24 años quedó detenido el sábado pasado en las afueras de Trelew, provincia de Chubut, donde los vecinos lo redujeron a golpes antes de entregarlo a las autoridades. La aprehensión se produjo después de una seguidilla de delitos, desde el robo de un auto hasta el atropello de un chico.
Del ladrón se sabe que sus iniciales son M. A. R., que tiene 24 años y es de nacionalidad argentina. En un momento de pocas luces el joven decidió robar un auto Volkswagen Gol que estaba estacionado cerca de la cancha de fútbol "Marquitos", en la calles Centenario y Oris de Roa, informó el sitio Infobae.
Todavía no está claro qué quería hacer MAR con el Gol robado, pero el joven se alejó a toda velocidad de la cancha mientras el dueño del vehículo veía la secuencia y reaccionaba.
El ladrón no llegó muy lejos, alrededor de 100 metros, pero fue suficiente para causar dos accidentes de tránsito: el primero fue cuando embistió a un adolescente de 17 años que caminaba por la calle y el segundo, el vuelco que dio justo después porque perdió el control del vehículo.
La dramática secuencia empezó cerca de las 19 del sábado pasado, como se puede apreciar en un video de la vía pública donde quedó registrado el momento en que MAR chocó por la espalda al adolescente, que caminaba por la calle y estaba visible, vestido de remera blanca y short oscuro.
La víctima del impacto fue trasladada a un centro médico de Trelew donde se determinó que sufrió heridas leves y fue dado de alta a las pocas horas.
Mientras tanto, el ladrón fallido no sólo despertó la ira del dueño del Gol sino también la de sus acompañantes. El grupo rodeó al tal MAR apenas volcó con el auto y lo redujo a golpes hasta que efectivos de la Policía de Chubut se presentaron en el lugar.
MAR quedó a disposición de la Justicia de Chubut, y este lunes el fiscal general de Trelew, Mauro Quinteros, pautó la audiencia de control de detención para imputarlo por "hurto en concurso real con lesiones leves".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario