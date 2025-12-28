Altas temperaturas: advierten el riesgo del golpe de calor y explican cómo prevenirlo

ola de calor 4

Cómo actuar ante los primeros síntomas

Ante los primeros signos de agotamiento por calor, Sánchez Gelós indicó que es fundamental garantizar descanso en ambientes frescos y secos, utilizando ventiladores o aire acondicionado. Además, recomendó aflojar o retirar la ropa y aplicar paños húmedos o agua fresca sobre el cuerpo para ayudar a bajar la temperatura.

Si la persona está consciente, se debe ofrecer agua fresca de inmediato, evitando bebidas azucaradas, alcohólicas o calientes. En el caso de lactantes, se aconseja aumentar la frecuencia de la lactancia. Ante desvanecimientos o empeoramiento del cuadro, es clave contactar de inmediato al sistema de emergencias.

Recomendaciones para prevenir el golpe de calor

Los especialistas del Hospital de Clínicas remarcaron una serie de medidas básicas para reducir riesgos durante jornadas de calor extremo: