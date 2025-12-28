Ya son cuatro los menores detenidos por el crimen de Jeremías: qué se sabe del video del horror

Jeremías Monzón fue encontrado con entre 20 y 23 puñaladas en un galpón ubicado en el barrio Chalet, a un costado del estadio de Colón de Santa Fe, el lunes pasado. La adolescente de 16 años que iba al encuentro con Jeremías, también desapareció el mismo día en que la familia denunció la ausencia del menor pero logró ser hallada en buen estado de salud el martes 23. La causa dio un giro horas después, en vísperas de Nochebuena, cuando fue detenida como sospechosa del homicidio. La causa sumó tres detenciones más de otros menores de edad , de entre 14 y 15 años, tras una serie de allanamientos realizados el último viernes.