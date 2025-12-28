"Me van a echar del balneario, me voy a poner peluca": nuevo video de la turista de los 3 millones
La mujer que se hizo viral por pagar 3 millones de pesos por una carpa en Mar del Plata, volvió a compartir un video en redes sociales. Conocelo.
Hace unas horas se volvió viral el video de la usuaria Melisa Gesquire quien mostró en su cuenta de Instagram que pagó 3.000.000 de pesos por la temporada de carpa en Mar del Plata, pero además le cobraron un adicional de $50.000. Según relató en su publicación este extra era para poder utilizar una sombrilla al lado de una de las piletas del complejo.
Sin embargo, la realidad es que este video que ella misma compartió en su cuenta de Instagram le habría generado un problema. Ahora contó que, durante su estadía en el balneario la saludan los demás turistas preguntándole si es ella la del video. Mediante otra publicación que Melisa reveló esta situación.
"Me van a echar del balneario", comenzó diciendo y agregó: "Me voy a poner una peluca rubia y anteojos porque la gente me está saludando en la playa". En ese sentido, añadió: "Te lo pido por el amor de dior, me voy a poner una peluca rubia porque la gente me está saludando y me preguntan si soy la del video de los 3 millones".
Tras esto, cerró: "Qué horror, no miren ese video por el amor de dior porque lo voy a sacar. Tiene un millón de views y lo está compartiendo todo el mundo, me van a echar".
Quién es Melisa Gesquire
Melisa Gesquire es una abogada argentina que vive en Los Ángeles y cuenta con aproximadamente 40.000 seguidores. Su perfil está dedicado a compartir "episodios" de su vida diaria, donde publica vivencias personales, temas sobre emigración y anécdotas culturales que contrastan Argentina con Estados Unidos
En esta ocasión, fue vista pagando el adicional diario que le requerirá acceder a esa comodidad en "La Feliz". “¡Por el amor de Dior, los precios dan miedo!”, expresó al compartir el video.
