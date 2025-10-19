Periodista de C5N anunció su embarazo: "Mejor que dos son tres"
La conductora y su pareja, también periodista del canal de noticias, esperan su primer hijo.
Se agranda la familia de C5N, ya que este domingo, justo en el Día de la Madre, una de las periodistas y conductoras más destacadas del canal anunció que está embarazada y que espera, junto a su pareja también periodista, su primer hijo.
"Mejor que dos son tres", escribió la periodista y conductora Luli Trujillo, para revelar que junto a Darío Gannio están en la dulce espera. Su pareja, le comentó: "Feliz día mi vida. Explotamos de amor. Vamos que se viene".
La publicación en Instagram se llenó de mensajes de amor y felicitaciones, tanto de compañeros y colegas como de seguidores en general.
Trujillo desempeña desde 2016 en C5N, y desde hace meses es también conductora de Fox Sports, en un programa junto al periodista Alejandro Wall. En la señal de noticias está todos los días junto a Rubén Suárez al frente de De Una.
Luli arrancó su camino en el mundo periodístico en Radio 10, donde trabajo como cronista de exteriores y productora general, más tarde se sumó al canal C5N y TV Pública con el programa Desiguales. En 2023 fue, además, una de las moderadoras del Debate Presidencial.
