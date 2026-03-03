"Miren qué lindos ojitos tengo": en medio del derrumbe de Parque Patricios, una vecina pidió un novio
Andrea contó que sufre una cardiopatía congénita, dijo que necesitaría un trasplante múltiple y sorprendió con un desopilante pedido al aire.
El dramático derrumbe ocurrido en un estacionamiento de Parque Patricios dejó escenas de angustia, tensión y conmoción entre los vecinos que todavía intentan procesar lo sucedido. Sin embargo, en medio del operativo de emergencia, una mujer logró conmover a todos con una mezcla de crudeza, humor y ternura que rápidamente se volvió viral en redes sociales y programas de televisión. “Estoy divina y busco un novio. Miren qué lindos ojitos tengo”, lanzó Andrea, una de las vecinas del edificio afectado, mientras pedía un tubo de oxígeno y contaba que padece una cardiopatía congénita.
El episodio se produjo mientras móviles de televisión cubrían en vivo el colapso de la estructura del estacionamiento, que generó evacuaciones preventivas y un amplio despliegue de bomberos, personal del SAME y efectivos policiales en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto de tensión, Andrea apareció ante las cámaras visiblemente afectada por la situación y por su delicado estado de salud. Con una sonrisa que contrastaba con la gravedad de sus palabras, explicó que necesita asistencia respiratoria y reveló que sufre una enfermedad cardíaca de nacimiento que complica su día a día.
“Si se pudiese, necesito trasplante de corazón, pulmones y riñones”, confesó con una mezcla de ironía y sinceridad, dejando en claro la magnitud de su cuadro clínico. La frase impactó tanto a los presentes como a los televidentes, que comenzaron a replicar el momento en redes sociales, donde muchos destacaron su fortaleza y sentido del humor en medio de una situación límite.
La entrevista fue realizada por el periodista Luis Novaresio, quien intentó distender la charla preguntándole si tenía algún requerimiento especial. Lejos de dramatizar, Andrea respondió entre risas: “Que tenga todos los dientes”. La ocurrencia generó una sonrisa generalizada en el estudio y en el móvil, convirtiendo un momento de tensión en una escena tan inesperada como humana.
El derrumbe del estacionamiento en Parque Patricios volvió a poner en agenda la discusión sobre el estado de las construcciones, los controles estructurales y la seguridad edilicia en la Ciudad. Vecinos del barrio señalaron su preocupación por posibles fallas previas en la estructura y reclamaron peritajes exhaustivos para determinar las causas del colapso. Mientras tanto, las autoridades avanzan con las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y garantizar que no existan riesgos adicionales en las edificaciones linderas.
