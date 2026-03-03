"Miren qué lindos ojitos tengo": en medio del derrumbe de Parque Patricios, una vecina pidió un novio

El episodio se produjo mientras móviles de televisión cubrían en vivo el colapso de la estructura del estacionamiento, que generó evacuaciones preventivas y un amplio despliegue de bomberos, personal del SAME y efectivos policiales en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto de tensión, Andrea apareció ante las cámaras visiblemente afectada por la situación y por su delicado estado de salud. Con una sonrisa que contrastaba con la gravedad de sus palabras, explicó que necesita asistencia respiratoria y reveló que sufre una enfermedad cardíaca de nacimiento que complica su día a día.