El drama de una oxigenodependiente evacuada en Parque Patricios: "La medicación quedó en mi casa"

Un afectado relató que enfrentan inconvenientes con la constructora del complejo de edificios desde hace años. Y cuestionó. “Hay cosas mal hechas. Venía filtrando la cochera desde hace un par de años, cuando llueve pierde mucho. Después de cuatro años logramos que empezaran a hacer los trabajos, hicieron cuatro agujeros locos hace cuatro meses y ahí está el desastre”.

El lugar donde ocurrió el incidente forma parte del extenso complejo Estación Buenos Aires y linda con la cancha de Huracán, en el límite entre los barrios Parque Patricios y Barracas. El predio, que antes pertenecía a los ferrocarriles, se encuentra al sur de la Ciudad de Buenos Aires y está conformado por viviendas, galpones y hospitales.

Fue el proyecto urbanístico más grande del programa Procrear, con alrededor de 2500 viviendas distribuidas en 56 edificios, 74 locales comerciales y 1046 cocheras.

Si bien no se registraron heridos ni desaparecidos, el protocolo policial determinó el despliegue de personal especializado con perros de búsqueda para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de la zona. La tensión vecinal se vio potenciada por la incertidumbre en torno al reingreso a las casas, la falta de acceso a pertenencias y la duda respecto a la cobertura del siniestro por parte de seguros, ya que varios departamentos continúan bajo plan de pago y la obra —reconocieron— no tiene final de ejecución.

La investigación preliminar sugiere que la losa construida para contener la tierra sobre el estacionamiento no habría soportado el peso previsto, lo que desembocó en la falla y el colapso. Ningún vecino pudo aún acceder a sus unidades o retirar autos y pertenencias: el protocolo exige una pericia técnica y dictamen de seguridad antes de autorizar el reingreso.