El drama de una oxigenodependiente evacuada en Parque Patricios: "La medicación quedó en mi casa"
El colapso del techo de un estacionamiento en un complejo de tres pisos obligó a desalojar a cientos de familias. Una mujer recibió asistencia médica en el lugar y se investigan las causas.
El derrumbe se registró en la madrugada de este martes en un complejo habitacional situado en el barrio porteño de Parque Patricios, generando un amplio operativo de emergencia y la evacuación preventiva de cientos de vecinos.
Unas 300 familias debieron abandonar sus viviendas mientras se desarrollaban las tareas de inspección y seguridad. Una de las evacuadas es oxigenodependiente y relató el drama que vivió. “Por suerte me ayudó el SAME. Vivo en un octavo piso por suerte, bajé un poco descompensada. Una vecina me llevó hasta el Hospital Británico y estoy bastante angustiada porque me quedo toda la medicación y máquinas de oxígeno quedaron arriba”, dijo en diálogo con C5N.
”Soy abogada y hace cuatro años que vengo advirtiéndole q los vecinos y pidiéndole documentación al administrador que nunca dio la cara”, agregó la mujer.
El derrumbe, atribuido según los vecinos a problemas estructurales de larga data en la cochera del complejo habitacional, generó pérdidas materiales que varios damnificados calificaron como totales. Al menos sesenta autos resultaron dañados tras el colapso. La filtración persistente en la estructura ya había sido denunciada reiteradamente ante la constructora responsable del desarrollo inmobiliario.
Un afectado relató que enfrentan inconvenientes con la constructora del complejo de edificios desde hace años. Y cuestionó. “Hay cosas mal hechas. Venía filtrando la cochera desde hace un par de años, cuando llueve pierde mucho. Después de cuatro años logramos que empezaran a hacer los trabajos, hicieron cuatro agujeros locos hace cuatro meses y ahí está el desastre”.
El lugar donde ocurrió el incidente forma parte del extenso complejo Estación Buenos Aires y linda con la cancha de Huracán, en el límite entre los barrios Parque Patricios y Barracas. El predio, que antes pertenecía a los ferrocarriles, se encuentra al sur de la Ciudad de Buenos Aires y está conformado por viviendas, galpones y hospitales.
Fue el proyecto urbanístico más grande del programa Procrear, con alrededor de 2500 viviendas distribuidas en 56 edificios, 74 locales comerciales y 1046 cocheras.
Si bien no se registraron heridos ni desaparecidos, el protocolo policial determinó el despliegue de personal especializado con perros de búsqueda para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de la zona. La tensión vecinal se vio potenciada por la incertidumbre en torno al reingreso a las casas, la falta de acceso a pertenencias y la duda respecto a la cobertura del siniestro por parte de seguros, ya que varios departamentos continúan bajo plan de pago y la obra —reconocieron— no tiene final de ejecución.
La investigación preliminar sugiere que la losa construida para contener la tierra sobre el estacionamiento no habría soportado el peso previsto, lo que desembocó en la falla y el colapso. Ningún vecino pudo aún acceder a sus unidades o retirar autos y pertenencias: el protocolo exige una pericia técnica y dictamen de seguridad antes de autorizar el reingreso.
