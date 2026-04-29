Derrumbe en Parque Patricios: imputaron a los dueños de la constructora tras el cambio de carátula judicial
La causa pasó a investigarse como estrago culposo agravado. Mientras tanto, un vecino aseguró que dejará el lugar porque nada cambió: “Los escombros están ahí quietos”.
La causa por el derrumbe registrado en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, en Parque Patricios, tuvo un giro importante en las últimas horas luego de que la Justicia avanzara con nuevas imputaciones contra los responsables de la constructora a cargo de la obra.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 resolvió imputar a los dueños y directivos de Constructora Sudamericana (COSUD) S.A., tras modificar la calificación del expediente, que ahora pasó a investigarse como estrago culposo agravado.
La fiscal María Rosa Selvatici sostuvo que en la construcción del sector 2 del complejo existían serios problemas estructurales en la losa de planta baja ubicada sobre el estacionamiento del primer subsuelo, justamente el área que terminó desplomándose.
Entre los señalados aparecen el presidente de la empresa, Rudi Boggiano; el arquitecto Carlos Rubén Bertrán; el ingeniero Néstor Raúl Caputo; Martín Cittadini; la arquitecta Mónica Fabiana Rzepa; Carlos Rocha y el jefe de obra Julio Momo, entre otros responsables vinculados al proyecto.
Según la investigación, se habría generado una carga excesiva sobre la estructura con tierra natural y placas de laja, sin contar con un sistema de drenaje eficiente en el patio central, una situación que habría agravado el deterioro del lugar.
Además, la fiscal remarcó que desde 2022 ya existían reclamos formales por filtraciones y riesgo estructural, pero esos avisos no habrían sido atendidos de manera efectiva por la empresa, pese a las advertencias previas.
También fueron alcanzados por la causa Cristian Andrés Tejía, responsable del área técnica de COSUD, y el ingeniero Francisco Adolfo Sierra, por trabajos de perforación e impermeabilización realizados antes del colapso sin un proyecto técnico previo.
Por otro lado, la Justicia también puso la lupa sobre los apoderados del Banco Hipotecario por un posible incumplimiento del deber fiduciario de control de obra, al considerar que tenían conocimiento del deterioro estructural y no actuaron a tiempo.
La nueva figura penal, estrago culposo agravado, contempla hechos derivados de negligencia o imprudencia que afectan la seguridad pública y establece penas de entre seis meses y tres años de prisión.
Vecinos afectados y una decisión extrema
Mientras la causa judicial sigue avanzando, quienes viven en el complejo aseguran que la situación cotidiana sigue siendo muy complicada y que todavía no hubo soluciones concretas.
Fabiano Perotto, uno de los vecinos damnificados, contó que el panorama no cambió desde el derrumbe y expresó su preocupación por la falta de respuestas. “Los escombros están ahí quietos”, aseguró.
También explicó que la circulación en la zona continúa afectada, ya que “los colectivos no entran, paran lejos”, además de la presencia constante de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.
Cansado de la incertidumbre, confirmó que junto a su familia decidió dejar el lugar de manera momentánea hasta que puedan garantizar condiciones seguras para volver. “Nos vamos hasta que la zona sea transitable”, afirmó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario