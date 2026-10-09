Misiones: atropelló con su auto a un hombre en silla ruedas, lo mató y escapó a Paraguay

Mientras la pesquisa avanzaba sobre el terreno, los peritos del Centro Integral de Operaciones 911 trabajaban sobre otro frente: el análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia antes y durante el siniestro. Los registros resultaron determinantes. Entre las grabaciones, los investigadores encontraron una que mostraba el mismo automóvil blanco pasando por la intersección minutos antes del choque. Con esa información, lograron individualizar el vehículo e identificar su matrícula. El dato que surgió de ese análisis trasladó la investigación a un escenario más complejo: la patente correspondería a Paraguay.

Agentes de Inteligencia de Frontera de la Policía de Misionesiniciaron un intercambio de información con la Policía Nacional de Paraguay con el objetivo de establecer la identidad del propietario del automóvil y avanzar en la localización del conductor. La coordinación entre ambas fuerzas se mantiene activa.