Dijo ser víctima de trata, pero era buscada por el crimen de Magalí Yael Levy en Recoleta

Quién era en realidad la mujer detenida en Misiones

La mujer había sido interceptada en un control de Gendarmería por documentación falsa

Sin embargo, el caso dio un giro el miércoles 11, cuando la intervención de un informante del departamento Antisecuestro y Antiextorsión (DAS) de Paraguay permitió establecer que la presunta víctima era, en realidad, una mujer buscada por el atroz crimen de Levy en Recoleta.

El análisis de las huellas dactilares fue clave para confirmar que se trataba de Elcira Giménez González, una ciudadana paraguaya sobre quien pesaba un pedido de captura internacional emitido por Interpol al ser señalada como el presunto “cerebro” del asesinato.

De esta forma, la joven fue detenida por efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones, de Gendarmería Nacional.

El crimen de Magalí Levy en Recoleta

Magalí Yael Levy

El 7 de marzo de 2025, Magalí Levy, de 28 años, casada y madre de dos hijos, fue hallada asesinada dentro de su departamento en la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta. La habían atado, golpeado y asfixiado con una bolsa de nylon.

El departamento estaba todo revuelto y de su interior solo faltaba la caja de seguridad, por lo que el móvil del robo estuvo claro desde el principio.

Las cámaras de seguridad del edificio fueron claves para esclarecer el caso: las imágenes mostraron el ingreso de una mujer vestida como empleada doméstica y de un hombre que la acompañaba.

La investigación determinó que parte de la banda había logrado escapar hacia Paraguay.

Detenidos y prófugos por el atroz asesinato

La principal detenida es Elcira Giménez González, esposa de Sixto Amarilla, señalada como una de las organizadoras del robo. Su hermano, Iván Giménez González (20), fue detenido en San Pedro, Paraguay, en 2025 y está acusado de ser el autor material del homicidio de Magalí Levy. Según la investigación, ambos integraban una banda que utilizaba a mujeres que ingresaban a las viviendas como empleadas domésticas para facilitar los robos.

También fue detenido Osmar Algarín Brítez (25), quien se entregó a la Policía paraguaya después de la captura de Iván. Está acusado de encubrimiento y de haber ayudado a Amarilla y a su esposa a ocultar la caja fuerte. Los registros migratorios indican que cruzó la frontera junto a la pareja pocos días después del crimen.

Entre los prófugos está Sixto Amarilla (30), esposo de Elcira, con domicilio en José C. Paz y presuntos vínculos con la venta de drogas en la villa 31. La Justicia lo señala como parte de la organización del robo.

También es buscada Diana, amiga de Elcira, quien habría ingresado al edificio de Levy disfrazada de empleada doméstica y trabajaba desde hacía poco tiempo en la casa de la víctima.