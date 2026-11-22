Un policía asesinó a su expareja con el arma de ella y luego se quitó la vida en Santa Fe
Marcelo Romero, de 28 años, mató a tiros a Romina Benítez, de 27, en su casa del barrio Alfonso. Después se suicidó. El hijo de ambos, de 9 años, estaba en la escuela.
La ciudad de Santa Fe fue escenario este viernes por la mañana de un nuevo femicidio seguido de suicidio. Marcelo Romero, de 28 años, disparó contra su expareja, Romina Benítez, de 27, y después terminó con su propia vida. Los dos integraban la Brigada Motorizada de la Policía provincial.
La investigación judicial reconstruyó que la pareja se había separado hacía unos meses y que tenía un hijo de nueve años. El ataque sucedió a las 8:30 en el domicilio de la víctima, en la calle Corrientes del barrio Alfonso, después de una discusión intensa. Benítez había llevado a su hijo a la escuela y, cuando volvió a su casa, Romero la estaba esperando.
La fiscal Jorgelina Moser Ferro, a cargo del caso, precisó que Romero no portaba su arma reglamentaria porque gozaba de licencia médica por un accidente laboral. El disparo letal salió de la pistola de Benítez, quien sí estaba en funciones. Los pesquisas analizan si el agresor usó ese mismo armamento para quitarse la vida.
Moser Ferro contó a Rosario 3 que la Fiscalía revisó los antecedentes judiciales de la pareja en busca de alertas previas, alguna denuncia de la mujer pero no se encontraron ninguna. "Por lo menos llamé a la Fiscalía y pedí que buscaran y no encontré nada con los documentos de ellos", afirmó. También confirmó que el abuelo del pequeño lo retiró de la escuela.
En el lugar trabajaron peritos del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos de la Brigada de Femicidios. La fiscal señaló que se intenta establecer si intervino una tercera persona, aunque hasta ahora los rastros hallados en la escena se reducen al arma reglamentaria de la víctima. Este es el segundo femicidio que registra la ciudad de Santa Fe en el lapso de una semana.
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