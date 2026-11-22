La investigación judicial reconstruyó que la pareja se había separado hacía unos meses y que tenía un hijo de nueve años. El ataque sucedió a las 8:30 en el domicilio de la víctima, en la calle Corrientes del barrio Alfonso, después de una discusión intensa. Benítez había llevado a su hijo a la escuela y, cuando volvió a su casa, Romero la estaba esperando.