Misterio en Coghlan: volvieron a pedir la indagatoria a Cristian Graf por su vínculo con Diego Fernández

diego fernandez lima

Lo que es más, según el fiscal Graf exhibió una "intención deliberada de desviar la atención generando hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazo", consta en el escrito reproducido parcialmente por el diario Clarín.

Apenas empezó a hablar del caso Graf, de 58 años, dijo que había habido una iglesia en ese predio, o un establo, y luego aseguró que le parecía que uno de los camiones de la obra de al lado podría haber depositado tierra con restos humanos. Todas esas versiones ya fueron desmentidas.

Además, el hallazgo de los restos se produjo el 20 de mayo de este año y Graf tardó dos meses en involucrarse con el caso, recién luego de que saliera a la luz la identidad de la persona y que había sido víctima de un crimen.

diego fernandez lima

Se espera que la causa penal por el crimen de Diego Fernández Luna, que desapareció en 1984, cuando tenía apenas 16 años, prescriba por el tiempo que pasó, pero la supresión de evidencia y el encubrimiento agravado supuestamente ejercidos por Graf podrían tener repercusiones.