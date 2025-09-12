Piden revisar con georradar el jardín de la casa de Coghlan donde estaban los restos de Diego Fernández Lima

La familia de Diego Fernández Lima también pidió otras 10 medidas de prueba en el marco de la causa actual.

Mientras tanto, Cristian Graf, su madre y su hermana sostienen que no están vinculados de ningún modo con la desaparición y muerte de Diego Fernández Lima.

De hecho, Cristian Graf podría ser el vecino preocupado que llamó al 911 en mayo para hacer la consulta más inesperada: "¿Qué se hace cuando una persona está excavando y encuentra huesos humanos? Yo vivo al lado de una obra y veo que están sacando restos humanos".

Además, se supo que la conversación con el operador duró poco más de dos minutos.

En ese lapso, el vecino manifestó su preocupación por lo que podía suceder si los restos eran descartados para evitar demoras en la obra. "Quizás eso lo más probable es que tenga 40 o 60 años metidos ahí", especuló.