Magalí Aravena rompió el silencio tras el incidente con Salvio en Puerto Madero

“En ningún momento fue mi intención que esto se haga público. Jamás le quise pegar a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto”, expuso Aravena en diálogo con LAM.

“Me arrastró para adelante y para atrás”, agregó la modelo y empresaria.

Aravena, madre de dos hijos fruto de la relación que tenía con Salvio, manifestó sobre la ruptura de la pareja: “Hace tres semanas me separé y hace una semana vivo con mis hijos”.

Ante la justicia, la modelo denunció que Salvio "dio marcha atrás y se dio a la fuga”.

Sobre sus lesiones, detalló: “El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar”.

Las medidas restrictivas contra Salvio

Salvio.jpg

La Justicia porteña dispuso para el delantero de Boca una serie de medidas restrictivas como la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio donde se encuentre la denunciante y la abstención de contacto con Magalí por cualquier medio salvo las cuestiones relativas a los hijos.

También le impusieron una prohibición para conducir por 30 días y debe dar aviso a la fiscalía y/o el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 12, en caso de que deba salir del país.