El video que complica aún más a Rosalía con el público argentino: "Nunca he tenido..."

La grabación comenzó a viralizarse rápidamente y fue utilizada por numerosos usuarios para poner en duda la explicación que dio tras el escándalo, entendiendo que si nadie le maneja las redes sociales es todavía "más grave" que ella misma haya reposteado una burla hacia la Selección Argentina y todo el país.

El conflicto impacta en sus shows

Mientras la discusión sigue creciendo en las redes sociales, el episodio ya empezó a tener consecuencias alrededor de la gira que Rosalía realizará en el país. En los últimos días, algunas empresas que habían organizado traslados especiales para asistir a sus recitales resolvieron cancelar esos servicios debido a una menor demanda.

Entre ellas figura Otto Viajes, además de otras agencias del conurbano bonaerense y del interior del país, que suspendieron las salidas previstas ante la caída en las reservas.

El escenario abrió interrogantes sobre el rendimiento comercial del LUX Tour 2026, que incluye cuatro funciones en el Movistar Arena. Si bien los conciertos tienen una capacidad estimada de 60.000 espectadores y las entradas se agotaron con valores promedio cercanos a $197.700, en el sector no descartan que la polémica derive en más solicitudes de devolución o en asistentes que finalmente decidan no concurrir, una situación que podría repercutir en la recaudación estimada de casi $11.860 millones.