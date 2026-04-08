Muerte del enfermero en Palermo: encontraron fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro
La Justicia confirmó que tres ampollas encontradas en el domicilio pertenecen a la firma HLB Pharma Group.
La investigación por la muerte del enfermero Eduardo Bentancourt, hallado sin vida en un departamento del barrio porteño de Palermo, avanza con nuevos datos relevantes. En las últimas horas, la Justicia confirmó que el origen de las ampollas de fentanilo que se encontraron en el lugar responde en su mayoría al laboratorio HLB Pharma Group de Ariel García Furfaro.
Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida el viernes pasado en un departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Dentro del inmueble se hallaron más de 50 medicamentos hospitalarios.
Este miércoles, la Justicia confirmó que, entre esas drogas encontradas, había tres ampollas de fentanilo cerradas que pertenecen a la firma HLB Pharma Group de Furfaro, el empresario detenido desde el año pasado por la muerte de más de cien personas que fueron tratadas con lotes contaminados.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, que investiga las circunstancias de la muerte de Bentancourt, aclaró algunos detalles sobre el hallazgo.
“En el domicilio del enfermero se secuestraron tres ampollas cerradas de fentanilo de la firma HLB Pharma Group, con fecha de vencimiento “marzo de 2026”: una correspondiente al lote N° 31074 y dos al N° 31077”, señalaron en un comunicado oficial.
La Fiscalía Federal N°1 de La Plata, que interviene en la causa por el fentanilo contaminado, ya fue notificada y se aguarda que se realicen las pericias correspondientes para determinar si existe algún tipo de relación entre esas ampollas y los lotes investigados.
“En cuanto a la ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior, pertenece al laboratorio Celtyc y no a HLB Pharma Group. El contenido de esa ampolla aún se encuentra bajo estudio pericial”, especificaron.
Muerte del enfermero en Palermo: los detalles de la autopsia
Respecto al fallecimiento del enfermero, remarcaron que los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la muerte de Betancourt se produjo como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.
Detallaron además que presentaba una venopuntura con halo equimótico en el pliegue del codo derecho, es decir, una marca de un pinchazo de aguja en el brazo, pero que no se encontraron otras lesiones traumáticas ni defensivas.
El informe forense también determino que la muerte se produjo mientras el enfermero estaba sentado en misma posición en la que luego fue hallado el cuerpo, y que el deceso se habría producido entre tres y cinco días antes de la autopsia.
La causa se encuentra en plena etapa de investigación y hasta el momento no hay personas imputadas, así como tampoco se realizaron allanamientos. Sí se ordenaron una serie de medidas para determinar el origen y la trazabilidad de las ampollas de medicamentos halladas en el departamento y que se secuestraron tres teléfonos celulares, los cuales serán peritados.
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