Muerte del enfermero en Palermo: encontraron fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro

enfermero muerto palermo Las drogas halladas en el domicilio del fallecido.

La Fiscalía Federal N°1 de La Plata, que interviene en la causa por el fentanilo contaminado, ya fue notificada y se aguarda que se realicen las pericias correspondientes para determinar si existe algún tipo de relación entre esas ampollas y los lotes investigados.

“En cuanto a la ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior, pertenece al laboratorio Celtyc y no a HLB Pharma Group. El contenido de esa ampolla aún se encuentra bajo estudio pericial”, especificaron.

Muerte del enfermero en Palermo: los detalles de la autopsia

Enfermero muerto Palermo Eduardo Betancourt fue hallado muerto en su departamento en Palermo

Respecto al fallecimiento del enfermero, remarcaron que los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la muerte de Betancourt se produjo como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

Detallaron además que presentaba una venopuntura con halo equimótico en el pliegue del codo derecho, es decir, una marca de un pinchazo de aguja en el brazo, pero que no se encontraron otras lesiones traumáticas ni defensivas.

El informe forense también determino que la muerte se produjo mientras el enfermero estaba sentado en misma posición en la que luego fue hallado el cuerpo, y que el deceso se habría producido entre tres y cinco días antes de la autopsia.

La causa se encuentra en plena etapa de investigación y hasta el momento no hay personas imputadas, así como tampoco se realizaron allanamientos. Sí se ordenaron una serie de medidas para determinar el origen y la trazabilidad de las ampollas de medicamentos halladas en el departamento y que se secuestraron tres teléfonos celulares, los cuales serán peritados.