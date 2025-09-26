Hallaron videos de Ariel García Furfaro mandando a destruir pruebas en HLB Pharma: "Llevate esto"

Se entiende que García que señala una caja con presuntas muestras de fentanilo, y le ordena a Tchukrán: "Llevate esto, boludo", tras lo cual le indica que las someta al calor del autoclave para eliminar las bacterias y la evidencia.

ariel garcía furfaro Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma.

Otras órdenes del dueño de HLB Pharma para borrar su conexión con el fentanilo contaminado fue falsificar documentos: en el video instruye que se complete la "hoja de ruta" de fabricación del lote contaminado, que estaba incompleta, y que la firme el director técnico, Antonio Maiorano, para antedatar los registros.

Los García también buscaron borrar evidencia digital dado que ordenaron apagar las cámaras del laboratorio y borrar los servidores.

En la grabación, Tchukrán le confirma: "hice borrar todo lo que estaba… lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información".