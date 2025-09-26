Hallaron videos de Ariel García Furfaro mandando a destruir pruebas en HLB Pharma: "Llevate esto"
El dueño parical de HLB Pharma ordenó eliminar evidencia y falsificar registros que serían clave en el caso del fentanilo contaminado que causó 124 muertes.
En la misma semana en la que la Justicia Federal le trabó un embargo récord a Ariel García Furfaro tras procesarlo con prisión preventiva, los investigadores judiciales analizan una serie de videos en los que se ve al propietario parcial de HLB Pharma dando órdenes para eliminar evidencia y falsificar registros que serían clave en el caso del fentanilo contaminado que ya causó 124 muertes.
El embargo récord y la prisión preventiva dictadas por el juez Ernesto Kreplak obedecen a los videos de las cámaras de seguridad que fueron encontrados durante un allanamiento en el domicilio de un directivo de HLB Pharma y que constan en el expediente judicial al que tuvo acceso el periodista Anrés Klipphan para el sitio Infobae.
Las grabaciones datan del 17 y 18 de mayo de este año, apenas unos días después de que la justicia federal empezara a investigar al menos 96 muertes por uso de fentanilo contaminado de las partidas producidas y distribuidas por HLB Pharma. Hasta la fecha el número de víctimas fatales ronda los 124.
Una de las escenas más impactantes de los videos se desarrolló en la casa del director general de HLB Pharma, Javier Tchukrán, a quien se lo ve con Ariel García Furfaro y su hermano, Diego García, diseñando la estrategia para ocultar lo ocurrido.
Se entiende que García que señala una caja con presuntas muestras de fentanilo, y le ordena a Tchukrán: "Llevate esto, boludo", tras lo cual le indica que las someta al calor del autoclave para eliminar las bacterias y la evidencia.
Otras órdenes del dueño de HLB Pharma para borrar su conexión con el fentanilo contaminado fue falsificar documentos: en el video instruye que se complete la "hoja de ruta" de fabricación del lote contaminado, que estaba incompleta, y que la firme el director técnico, Antonio Maiorano, para antedatar los registros.
Los García también buscaron borrar evidencia digital dado que ordenaron apagar las cámaras del laboratorio y borrar los servidores.
En la grabación, Tchukrán le confirma: "hice borrar todo lo que estaba… lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información".
