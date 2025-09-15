Multas de tránsito: cómo consultar infracciones y pagar con descuento en septiembre

Cómo obtener descuentos en el pago

El sistema ofrece diferentes medios para hacerlo: tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, billeteras virtuales con código QR o en efectivo en redes como Rapipago, Pago Fácil o el Banco Provincia. Además, algunos organismos habilitan el pago presencial a través de cajeros automáticos especiales en las sedes comunales.

Sin embargo, el dato clave está en las promociones para cuidar nuestro bolsillo. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica un 50% de ahorro si se abona dentro de los primeros 40 días desde la notificación. Superado ese plazo, la deuda debe pagarse en su totalidad y, en caso de demora, se suman intereses.

También existen beneficios adicionales con ciertas apps, como Buepp, la del Banco Ciudad. En este caso, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento en la primera instancia, con un tope de reintegro de $10.000.

Otras jurisdicciones, ofrecen planes de financiación para quienes acumularon varias infracciones, lo que permite dividir el monto en cuotas. Esto resulta especialmente útil para conductores con vehículos de uso intensivo, como taxis, remises o utilitarios.