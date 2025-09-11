VTV: el valor de la multa por circular con la oblea vencida
Estas infracciones causan un golpe directo al bolsillo de cada conductor, motivo que obliga a tener la inspección al día. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular(VTV) se presenta, a priori, como uno de los trámites más importantes en la actualidad. Lo cierto es que esta exhaustiva inspección del coche tiene como objetivo revisar componentes como frenos, neumáticos o luces para asegurar el correcto funcionamiento y reducir accidentes.
Por este motivo, transitar sin la VTV no solo es un riesgo para el conductor y terceros, sino que también puede ser un golpe directo al bolsillo debido a los precios de las multas. A continuación, todos los detalles sobre esta infracción.
La multa por no tener la VTV al día en septiembre
En la Provincia de Buenos Aires, circular sin tener la VTV al día puede salir muy caro. Para septiembre y octubre, las multas se actualizaron y van desde $481.800 hasta $1.606.000, ya que se calculan según la Unidad Fija (UF). Estas sanciones buscan concientizar a cada conductor y mejorar el tránsito en la carretera.
Lo que revisan en la inspección
- Luces bajas, altas, de posición delanteras y traseras, de giro, de marcha atrás y de freno traseras.
- Paragolpes, parabrisas, chasis y limpiaparabrisas.
- Apoyacabezas en asientos delanteros, cinturones de seguridad, matafuegos y balizas.
- Caja de dirección, ruedas, rótula y burra de dirección.
- Revisión de la emisión de gases, humo y ruido.
- Eficacia de los frenos de servicio y el de mano.
- Chequeo de dibujo y llantas de neumáticos.
- Amortiguadores, elásticos y parrilla de suspensión.
Montos de la VTV en septiembre 2025
Estos son los valores de esta inspección en la provincia para el noveno mes del año:
- Automóviles: $79.640,87
- Motocicletas: $31.856,35
- Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Remolques de más de 2.500 kg: $71.676,79
